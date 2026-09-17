OSEP aumenta las cuotas de los afiliados voluntarios: cuánto deberán pagar desde octubre

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) dispuso una actualización con un aumento de las cuotas que deben abonar sus afiliados voluntarios. La medida comenzará a aplicarse desde el 1 de octubre de 2026 y fue formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Según lo establecido por el organismo, la modificación tiene como objetivo adecuar el esquema de aportes y mantener el equilibrio financiero del sistema solidario, contemplando diferencias entre los afiliados obligatorios y quienes acceden a la cobertura de manera independiente o mediante convenios.

Los nuevos valores para los afiliados independientes dependerán de la categoría y de la edad al momento de ingresar al sistema.

El Plan Novo tendrá una cuota mensual de $98.400, mientras que los titulares mayores de 60 años deberán abonar $241.500.

Para quienes se encuentran entre los 40 y 49 años, el valor mensual será de $134.600. En el grupo de 50 a 59 años, la cuota ascenderá a $164.500.

En el caso de los hijos menores de 21 años, el valor correspondiente al primer y segundo hijo será de $72.600 mensuales, mientras que a partir del tercer hijo la cuota se reducirá a $60.000.

La actualización alcanza además a quienes forman parte del régimen obligatorio bajo la modalidad de voluntarios.

Para este grupo, la cuota general quedó establecida en $120.000. En el caso de los estudiantes de nivel terciario, el monto será de $60.000, mientras que los afiliados a cargo deberán pagar $161.100.

Los valores incluyen los aportes correspondientes a los fondos especiales destinados a discapacidad y enfermedades catastróficas.

Además, OSEP estableció un recargo de $2.900 por mora cuando el pago se realice a partir del segundo vencimiento de la boleta.

Nuevos valores para los exámenes de ingreso

La resolución también actualizó los aranceles correspondientes a los estudios y evaluaciones médicas requeridos para ingresar a la cobertura.

El examen de admisión para adultos tendrá un costo de $45.200, mientras que la admisión pediátrica se fijó en $35.900.

Para los afiliados de General Alvear y Malargüe, el valor de la admisión pediátrica será de $28.500.

Entre los estudios complementarios, el Papanicolaou junto con la colposcopía tendrá un valor de $63.700, mientras que las otoemisiones acústicas costarán $32.000.

De esta manera, a partir de octubre los afiliados voluntarios deberán afrontar los nuevos valores establecidos por OSEP para mantener o acceder a la cobertura, de acuerdo con la categoría que corresponda en cada caso.