Semana USA: Banco Nación ofrece hasta 40% de descuento para viajar a Estados Unidos
El Banco Nación lanzó hasta fines de septiembre una oferta para viajar a Estados Unidos. Cómo acceder y qué descuentos hay.
Los argentinos que estén planificando un viaje a Estados Unidos podrán acceder a una nueva promoción del Banco Nación. A través de Tienda BNA+ Viajes, la entidad lanzó la denominada “Semana USA”, una campaña que ofrece descuentos de hasta el 40% en productos turísticos seleccionados.
La propuesta contempla distintas alternativas para organizar un viaje al país norteamericano, desde pasajes aéreos y alojamiento hasta paquetes completos, actividades y alquiler de vehículos.
Hasta cuándo está disponible la promoción del Banco Nación
La campaña estará vigente hasta el 27 de septiembre de 2026, aunque las ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden variar según el producto elegido.
Los beneficios alcanzan a viajes con fechas de salida comprendidas entre agosto de 2026 y abril de 2027, dependiendo de las condiciones establecidas para cada servicio.
El descuento puede llegar al 40%, aunque el porcentaje concreto depende de la tarifa, el destino y la disponibilidad existente al momento de realizar la compra.
Qué incluye la Semana USA
La promoción permite acceder a diferentes servicios turísticos dentro de la plataforma Tienda BNA+ Viajes.
Entre las principales alternativas se encuentran:
- Vuelos a diferentes ciudades de Estados Unidos.
- Paquetes turísticos que combinan vuelos y alojamiento.
- Hoteles con tarifas promocionales.
- Actividades y excursiones.
- Alquiler de autos para recorrer distintos destinos.
La propuesta contempla destinos turísticos tradicionales como Miami, Orlando, Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas, entre otras ciudades.
Para aprovechar la promoción, las compras deben realizarse a través de Tienda BNA+ Viajes y utilizar los medios de pago habilitados por Banco Nación.
El beneficio está disponible para operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito del Banco Nación, además de pagos efectuados mediante BNA+ MODO.
Los descuentos corresponden únicamente a los productos seleccionados dentro de la plataforma y no son acumulables con otras promociones vigentes.
Además de los pasajes y alojamientos, la campaña permite armar una propuesta de viaje más completa mediante la contratación de excursiones, actividades y vehículos. Desde la plataforma también se pueden encontrar paquetes que combinan distintos servicios, una alternativa para quienes buscan resolver buena parte de la planificación del viaje en una misma operación.