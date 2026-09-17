Semana USA: Banco Nación ofrece hasta 40% de descuento para viajar a Estados Unidos

El Banco Nación lanzó hasta fines de septiembre una oferta para viajar a Estados Unidos. Cómo acceder y qué descuentos hay.

La Semana USA se da en el Banco Nación.

Los argentinos que estén planificando un viaje a Estados Unidos podrán acceder a una nueva promoción del Banco Nación. A través de Tienda BNA+ Viajes, la entidad lanzó la denominada “Semana USA”, una campaña que ofrece descuentos de hasta el 40% en productos turísticos seleccionados.

La propuesta contempla distintas alternativas para organizar un viaje al país norteamericano, desde pasajes aéreos y alojamiento hasta paquetes completos, actividades y alquiler de vehículos.

Hasta cuándo está disponible la promoción del Banco Nación La campaña estará vigente hasta el 27 de septiembre de 2026, aunque las ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden variar según el producto elegido.

Los beneficios alcanzan a viajes con fechas de salida comprendidas entre agosto de 2026 y abril de 2027, dependiendo de las condiciones establecidas para cada servicio.

El descuento puede llegar al 40%, aunque el porcentaje concreto depende de la tarifa, el destino y la disponibilidad existente al momento de realizar la compra.