La minería avanza en Mendoza: cómo prepara el Estado a quienes controlarán los proyectos

Mendoza apunta a que los inspectores se formen y especialicen en materia minera para poder llevar adelante las tareas de fiscalización.

Mendoza cuenta con varios proyectos mineros. Entre ellos está Don Luis y Otro, que buscará potencial de sales de litio en el sur provincial.

En medio de un contexto de avance de la minería en Mendoza, el Gobierno anunció que dio inicio una capacitación destinada específicamente a los inspectores que tendrán a su cargo las tareas de fiscalización y control en los proyectos que se desarrollan en la provincia.

En referencia a esta etapa de formación, el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, destacó la importancia de esa preparación para los agentes que intervienen en los controles. “Cada inspección debe realizarse con conocimientos técnicos, criterios claros, responsabilidad y pleno respeto por los derechos de las personas. Un Estado moderno no se fortalece solamente con nuevas normas, sino también con agentes capacitados para aplicarlas correctamente”, señaló.

Por su parte, la directora de Educación Superior, Mariela Ramos, remarcó que el crecimiento de la actividad minera plantea la necesidad de contar con personal preparado para acompañar el desarrollo productivo y, al mismo tiempo, ejercer una fiscalización profesional y con presencia efectiva en el territorio.

El Proyecto San Jorge es una de las grandes apuestas de la minería en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ Cabe resaltar que la iniciativa había sido presentada el año pasado junto con el gobernador Alfredo Cornejo y ministros de distintas áreas provinciales, como parte de una política destinada a jerarquizar la función de inspección dentro de la Administración Pública.

Cómo es la capacitación con la que el Estado busca preparar a quienes fiscalizarán los proyectos mineros La especialización tiene una carga académica certificada de 250 horas reloj y está organizada en cuatro módulos. Los tres primeros abordan contenidos generales y herramientas comunes para distintas funciones de inspección del Estado, mientras que el cuarto se adapta al área de desempeño de cada agente.