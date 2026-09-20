UCR, LLA y PRO: las fichas que ya se mueven y las internas en la pelea por la gobernación

De todos los partidos y espacios políticos de Mendoza, el oficialismo es quien transita, por lejos y con mucho tiempo de anticipación, una carrera por las candidaturas para la gobernación para las elecciones que se desarrollarán en el 2027.

Sin la figura fuerte de Alfredo Cornejo , quien no podrá intentar reelegir porque así lo impide la Constitución Provincial, el Frente Cambia Mendoza, en alianza con La Libertad Avanza, transita una suerte de “guerra fría” entre sus principales dirigentes políticos.

Por un lado, en el radicalismo intentan ganar terreno funcionarios de gobierno que hoy por hoy parten desde atrás en nivel de conocimiento entre la ciudadanía, como lo son, por ejemplo, Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, quienes esperan contar antes de fin de año con el respaldo político del gobernador.

También dentro de la UCR está la figura lanzada del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien confirmó de manera explícita esta semana en MDZ Radio que competirá en las elecciones del año que viene, pase lo que pase: “Yo lo digo de manera clara: voy a ser candidato a gobernador de Mendoza, y serán los mendocinos quienes definan quién va a ser el próximo gobernador”, afirmó, dejando entrever que, si bien buscará ser la figura de la unidad radical, no se correría de la carrera aun si no contara con la venia del partido centenario.

La frase de Suarez deja abierta la posibilidad de que haya elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza, donde no solamente está la chance, por ahora improbable, de que haya dos precandidatos del radicalismo, sino también la participación de La Libertad Avanza, que desde este 2026 mantiene también una alianza estrictamente electoral dentro del espacio.

El factor Luis Petri

Aquí aparece el partido del presidente Javier Milei, que planteará en los próximos meses una fuerte negociación dentro del espacio, aunque con una disyuntiva por resolver: si apuesta por un precandidato propio o si acuerda con el radicalismo una candidatura única y negocia, a cambio, lugares en las listas para el Congreso Nacional.

Es importante tener en cuenta que, además de los cargos que se elegirán en la Legislatura, la ciudadanía de Mendoza designará 5 diputados nacionales y también renovará sus 3 senadores nacionales en el Congreso Nacional, lo que agrega una segunda discusión de peso dentro de la coalición.

Luis Petri aparece como la principal carta de La Libertad Avanza para esa disputa. El sanmartiniano se ha mostrado enfocado en competir en el 2027 por la gobernación y quienes lo rodean aseguran que jugará “sí o sí”, sin importar si hay algún acuerdo o no entre Alfredo Cornejo y LLA nacional —como sobrevuela— para “bloquearlo”.

Alfredo Cornejo y Luis Petri. Cambia Mendoza

Esto lo aclaran en el petrismo sobre todo por la supuesta maniobra que viene circulando a nivel provincial desde hace algunos meses, según la cual Cornejo y Karina Milei habrían acordado una suerte de pacto de no agresión en el espacio, con objetivos y ganancias distintas dentro de un mismo formato electoral.

Dicho acuerdo establecería que los cargos provinciales -entre ellos la candidatura a la gobernación- tendrían influencia radical local; mientras que los cargos nacionales -diputados y senadores- contarían con influencia libertaria.

En ese escenario, según la interpretación que hacen en el entorno de Petri, el actual dirigente libertario podría quedar desplazado de la competencia por la gobernación, justamente por ser considerado un competidor directo del cornejismo.

El PD como mecanismo de salida

A los suyos, el sanmartiniano ha asegurado que no se bajará de la pelea por la gobernación y aspira a mantener el apoyo de los hermanos Milei en la negociación preelectoral.

Pero quienes lo acompañan sostienen -y advierten- también que está abierta la puerta a “romper” y jugar por fuera de la coalición, lo que sería, sin dudas, un desafío y potencialmente una decisión arriesgada. Ese sería uno de los escenarios que analiza el petrismo para 2027, aunque el objetivo central sigue siendo competir dentro de la gran coalición y disputar la interna.

Igualmente, en ese Plan B, sus operadores dentro de La Libertad Avanza aseguran que ya hay incipientes conversaciones con el Partido Demócrata (PD), espacio que jamás se sintió cómodo con el radicalismo en lo que fue su participación dentro de Cambia Mendoza.

El PD se presenta como plan B Alf Ponce Mercado/MDZ

La pregunta, todavía prematura, es si el diputado nacional se arriesgaría a armar una jugada por fuera del espacio en el cual hoy se encuentra. Como se mencionó, aspira a mantener el apoyo de Javier Milei y conseguir reducir las diferencias internas que mantiene con el hoy presidente de LLA, Facundo Correa Llano.

Luis Petri, Facundo Correa Llano y la interna libertaria

En el caso del presidente de LLA, ha trabajado desde hace ya un tiempo en la normalización del partido, tras la salida de su par en el Congreso, Lourdes Arrieta, quien hoy milita en un espacio opositor a los libertarios.

Bien cercano a Karina Milei, el objetivo en lo que ha sido el desembarco del espacio libertario en Mendoza “se ha cumplido”, y además también mantiene sintonía fina con Cornejo, pero no con Petri.

De hecho, en el petrismo aseguran que Correa Llano ha sido "cooptado" lisa y llanamente por Cornejo, y sospechan que podría complicar las aspiraciones de Petri, quien pedirá "reglas claras" para competir en una interna contra algún dirigente radical, sea el capitalino Suarez o algún funcionario cornejista.

Natalio Mema, Alfredo Cornejo y Facundo Correa Llano.

Dentro del mundo Correa Llano, han aparecido algunas internas en el partido, sobre todo en la Legislatura Provincial. El hecho concreto salió a la luz con el pedido que realizó a Correa Llano de manera pública la senadora provincial y vicepresidenta de LLA, Alejandra Gómez, quien solicitó una rendición de cuentas y más transparencia dentro del partido político, lo que expuso al menos que existen diferencias internas dentro del espacio libertario.

"Hay algunos diputados y senadores libertarios que hoy no están alineados con las acciones que vienen tomando Correa Llano, y esperan que desde el partido se comience a presionar con armar una propuesta fuerte para que sea La Libertad Avanza la que compita por gobernar Mendoza, y que no quede en un mero acuerdo electoral por más puestos legislativos", aseguró a MDZ un dirigente libertario.

¿Y el PRO?

Otro punto interesante es saber cómo actuará el año que viene el PRO, que lidera a nivel nacional Mauricio Macri y en Mendoza Gabriel Pradines.

Y en Mendoza hay incertidumbre, sobre todo porque no ha mostrado sus cartas todavía un partido que supo ser muy fuerte años atrás, pero que perdió mucho músculo político cuando Omar De Marchi decidió romper con Cambia Mendoza.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo. Alf Ponce Mercado / MDZ

Si bien los legisladores que mantiene el PRO integran hoy la coalición con Cambia Mendoza y el intendente Esteban Allasino se ha mostrado muy en sintonía con Cornejo y sus ministros, no todos tienen simpatía con el radicalismo, por lo que el petrismo está tratando de acercarse de manera cautelosa para tratar de obtener su apoyo en una eventual disputa interna con el radicalismo.

Aquí aparecen, por supuesto, figuras de exPRO, como por ejemplo el diputado nacional, Álvaro Martínez, hoy cercano y compañero de banca de Luis Petri, así como también algunos dirigentes que ya han realizado algunos guiños al exradical. Basta ver en redes sociales cómo han reposteado o le han dado "me gusta" a publicaciones del diputado libertario, incluso en algunos "enfrentamientos" discursivos que ha tenido con dirigentes radicales.

Al margen de los nombres sobre la mesa, todavía resta definir quizás lo más importante, que es el mecanismo mediante el cual Cambia Mendoza y La Libertad Avanza resolverán -o no- sus candidaturas; y cómo se establecerán los apoyos partidarios.