Malvinas: mientras se busca la foto de Milei con Trump, el Gobierno define una bilateral con Marco Rubio

El Gobierno busca que Javier Milei se encuentre con el presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , en el marco de la realización de la a 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Más allá de la afinidad política entre ambos mandatarios, no hay novedades concretas hasta la fecha que alienten esta posibilidad debido a una cargada agenda del líder republicano. Según reportes de agencias internacionales, Trump tiene previsto mantener reuniones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez ; el primer ministro británico, Andy Burnham ; y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La agenda también contempla una reunión con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán. De acuerdo con los reportes que llegan desde la Casa Blanca, el encuentro se enfocará en las estrategias posteriores a la guerra con Irán y en la situación regional.

En cuanto a otras reuniones, las agencias señalan que no está confirmada una bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , mientras que tampoco figura actualmente un encuentro programado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ni con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Sin embargo, no figura ahora en el radar un contacto con el argentino. En el Gobierno buscan ese acercamiento, aunque sea informal. Se prevé una foto de Trump con el primer ministro británico, en medio de las tensiones por las Islas Malvinas , y los libertarios temen quedar relegados si ocurriera ese escenario, en el cual Burnham logre una reconciliación con el titular del Salón Oval.

En paralelo, fuentes oficiales confirman que hay gestiones para una reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien monitorea permanentemente la relación con Sudamérica y tiene vínculo fluido con la gestión violeta.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su decimoctava visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.Partirá desde Buenos Aires por la noche y llegará el martes por la mañana al aeropuerto John F. Kennedy. Su primera actividad oficial será a las 16, cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y reciba el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía. Luego, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas y se reunirá con el economista Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia.

La actividad central de la gira será el miércoles 23 al mediodía, cuando Milei brinde su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Entre los temas previstos aparecen el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los lineamientos de su política exterior. Ese mismo día, a las 16, participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. A las 18, mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, encabezado por su presidenta, Susan Segal, y cerrará la jornada con una reunión con el rabino Simón Jacobson a las 19.30.

El jueves 24, antes de emprender el regreso a la Argentina, expondrá a las 13 en The Economic Club of New York, una institución vinculada con el ámbito económico y financiero estadounidense. El vuelo de regreso está previsto para las 21, con llegada al país el viernes 25 por la mañana. Por el momento, no figura en la agenda oficial una reunión bilateral con el presidente Donald Trump, aunque desde el Gobierno señalaron que podrían incorporarse nuevas actividades durante la visita.