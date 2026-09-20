Presupuesto 2027: Milei enfrenta el costo de no negociar

El Gobierno tiene margen para resolver la crisis que abrió con Discapacidad y los fondos para universidades en el proyecto de Presupuesto 2027. Incluso puede convertir un gol y poner el resultado político a favor. El problema pasa por otro lado: entender dónde está el arco y cuánto puede perder, en un año electoral, si queda encerrado en consignas que quizás ya no convencen ni a su electorado más fiel.

La prueba de que todavía tiene espacio para moverse apareció esta semana en el Congreso. El Senado aprobó Inocencia Fiscal II y la convirtió en ley. El Gobierno consiguió 44 votos afirmativos contra 23 negativos.

El dato importa. Javier Milei todavía tiene margen de maniobra en el Congreso. Mucho más si negocia con los gobernadores en términos políticos. La cuestión es cómo utiliza ese capital.

La semana también dejó señales en otra dirección. La desocupación subió a 7,9% en el promedio nacional, con registros de 11,5% en conglomerados como Gran Rosario y Gran Córdoba.

A eso se suma un escenario internacional condicionado por el precio del petróleo y su impacto sobre la inflación de Estados Unidos.

La suba en la tasa de la Reserva Federal al rango de 3,75-4,00% volvió a poner presión sobre los países emergentes. Argentina está dos escalones debajo de esa calificación. Cuando los fondos corren hacia el bono del Tesoro y abandonan colocaciones de riesgo, el impacto aparece rápido. El Riesgo País argentino llegó a 525 puntos básicos.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que la medida se debió a que "la inflación es demasiado alta. Getty Images

No hay, entonces, horizontes para estar tranquilos ni en el mundo ni en la Argentina. Ese contexto vuelve más difícil explicar algunos movimientos políticos del Gobierno.

Otro frente en Diputados

Esta semana habrá reuniones informativas en la Cámara de Diputados sobre Discapacidad y Endeudamiento y mora. Allí la oposición intentará avanzar.

Tampoco tiene un camino simple. En el kirchnerismo existen unos 40 proyectos alternativos y todavía no hay acuerdo interno. Algunos plantean cambios puntuales. Otros sectores del peronismo buscan avanzar mucho más contra el Gobierno.

Esa dispersión podría darle margen al oficialismo. Pero también existe temor entre los bloques que habitualmente lo acompañan.

“Estamos muy complicados. Ese tema va a ser jodido porque podemos tener un efecto ley de alquileres dos”, decía ayer con amargura un diputado opositor de los que habitualmente colaboran con el gobierno en las votaciones.

Sobre endeudamiento existen alrededor de 50 proyectos. Algunos apuntan a mejorar las condiciones de defensa al consumidor y la información sobre cómo se dispone un crédito, cuánto vale la tasa y cuánto se va a cobrar.

El conglomerado opositor en Diputados tiene a la cuestión de los morosos como un elemento organizador Noticias Argentinas

El problema aparece cuando la regulación avanza sobre el funcionamiento del crédito.

“Entonces, a eso me refiero en que podemos tener un efecto ley de alquileres. ¿Te acordás cuando decían que si nosotros avanzábamos con la ley de alquileres, los propietarios se iban a sacar sus propiedades del mercado de alquileres. Si así sucedió, bueno, acá va a pasar lo mismo. Te están advirtiendo que si vos le ponés topes a las tasas o no dejás que fluctúen normalmente el sistema de mercado de créditos y que la que que sea el foco en la estrategia de riesgo que tengan los bancos y las financieras para competir, vas a producir un efecto contrario al que crees, que haya menos crédito y no más crédito”, razonaba una diputada del radicalismo este fin de semana.

Ahí aparece otro riesgo para el Gobierno. Una mayoría circunstancial puede modificar reglas con un resultado distinto al buscado. Y el oficialismo necesita aliados para impedirlo.

Discapacidad y universidades rompen las lealtades

El frente principal sigue en el Presupuesto 2027. En el Congreso, oficialismo y oposición negocian cambios en los artículos vinculados con Discapacidad. Al mismo tiempo crece la discusión por los fondos para universidades nacionales.

El PRO y la UCR, que normalmente acompañan al Gobierno, ya marcaron un límite. Si Javier Milei no acepta modificaciones en esos dos puntos, votarán proyectos alternativos. Incluso alguno presentado por el peronismo.

Cristian Ritondo concentra la posición del PRO y funciona como vocero directo del macrismo en esta discusión. Ya le comunicó a Martín Menem que los pedidos del Gobierno en esos dos temas son invotables.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, anunció nuevas medidas de protesta ante la partida universitaria dispuesta en el presupuesto 2027 Analía Melnik/MDZ

El dato cambia la discusión. Ya no se trata solamente de qué quiere aprobar La Libertad Avanza. Se trata de cuánto está dispuesto a ceder para conservar una mayoría que esta misma semana demostró que todavía puede construir.

Menem, Bullrich y Santilli buscan una salida

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli negocian a contrarreloj para corregir el conflicto.

En el caso de Bullrich aparece, además, otra señal. Sigue como aliada, pero la relación con los libertarios puros ya no es la misma. Más allá de los cruces por el video de Lali Espósito o las declaraciones públicas, puso un nuevo freno al Gobierno.

La negociación existe. El problema es si Javier Milei habilita su resultado.

Dentro de LLA tampoco hay una sola posición. Un sector reclama que el Presidente mantenga la postura actual. Otro pide revisar la estrategia ante el riesgo de perder apoyos en el Congreso.

Ahí se concentra ahora la decisión.

El Presupuesto no salió solamente de Economía

Patricia Bullrich responsabilizó de manera indirecta a Luis Caputo por los artículos sobre Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 sin consulta previa con los jefes de bloque de LLA.

Pero el proyecto de Presupuesto Nacional no va directamente desde el Ministerio de Economía al Congreso.

Economía redacta el proyecto y las planillas anexas. Después el texto pasa por la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación. También interviene la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Recién después, con las firmas correspondientes, llega a la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados.

Por eso la explicación no puede terminar en Economía y tampoco la solución.

Caputo y Milei IA

El Gobierno todavía tiene votos, interlocutores y margen para negociar. Lo demostró con Inocencia Fiscal II. Pero Discapacidad y universidades fijaron un límite para aliados que hasta ahora acompañaron buena parte de las votaciones.

La cuestión ya no es si puede negociar. Puede. La cuestión es si decide hacerlo antes de transformar dos artículos del Presupuesto 2027 en una crisis política que hoy todavía tiene salida. La consigna que circula en la negociación lo resume: “Salvar el presupuesto y convencer no solo a Toto Caputo”.