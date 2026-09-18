El secretario de Finanzas evitó opinar sobre AUH y discapacidad por ser temas "politizados" y negó que "la macro no esté llegando a la micro"

El Gobierno busca llegar a 2027 con el frente financiero cubierto y con el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de su programa económico. En ese marco, el secretario de Finanzas, Federico Furiase , defendió el Presupuesto 2027 y sostuvo que el esquema fiscal dejó de ser una proyección sin respaldo para transformarse en una herramienta que refleja el rumbo de la gestión.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Furiase sostuvo que el próximo Presupuesto contempla un superávit primario del 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2% . Según explicó, el Estado recauda más de lo que gasta y el objetivo fiscal forma parte de un compromiso que el Gobierno considera inalterable.

El funcionario también se refirió a las necesidades de financiamiento para este año y el próximo. Afirmó que están cubiertas sin depender del acceso a los mercados internacionales y señaló que cerca de la mitad de los vencimientos de deuda en pesos quedarán ubicados después de octubre de 2027.

En otro tramo de la entrevista, Furiase fue consultado por la discusión política en torno a la AUH y la discapacidad. El secretario de Finanzas prefirió no intervenir en ese debate y explicó que su función está concentrada en las variables económicas . “Si me dejan prefiero excusarme y no meterme en lo que tiene que ver con lo que está politizado o en las polémicas, sino concentrarme como es mi perfil en los números económicos” , sostuvo.

Su respuesta dejó fuera de la entrevista una definición sobre esos temas -en un contexto de tensión social y política al respecto- y dio paso a una extensa explicación sobre las cuentas públicas, el mercado cambiario, las reservas y las perspectivas económicas para el próximo año.

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El dólar, el cambio y los millones

El secretario llevó todos los puntos de conversación hacia el tipo de cambio incluido en el proyecto presupuestario. El documento contempla un dólar de $1.847,60 para diciembre de 2027 y un promedio anual de $1.728. Así rechazó la idea de un atraso cambiario y señaló que el Banco Central compró más de US$14.200 millones durante el año y que, sin esa intervención, el valor del dólar habría sido menor.

El funcionario mencionó un superávit comercial de US$23.700 millones y señaló que las exportaciones registran niveles elevados en sectores como la agroindustria, los servicios y las pequeñas y medianas empresas. A la vez, destacó el desarrollo de proyectos bajo el RIGI. Según los números que presentó, existen US$50.000 millones aprobados y otros US$160.000 millones pendientes de aprobación. También mencionó el crecimiento del sector energético y proyectó un superávit de US$50.000 millones para 2030 entre energía y minería.

“En Argentina sabemos que una devaluación solo genera más inflación y más pobreza”, afirmó. En su explicación incluyó la reducción de impuestos, la baja de la inflación, el menor costo financiero, la caída del riesgo país y las mejoras de productividad como factores para sostener la competitividad.

El presidente Javier Milei junto a los tres asesores del ministerio de Economía, Luis Caputo: Federico Furiase, Felipe Núñez y Martín Vauthier. Foto: X

La mirada sobre 2027

Furiase sostuvo que el Gobierno trabaja con la expectativa de atravesar ese período sin una volatilidad como la que algunos escenarios anticipan y vinculó esa visión con la situación fiscal y financiera alcanzada por la administración. Según él, durante el primer mes de administración se redujo el déficit fiscal del Tesoro en cinco puntos y que, seis meses después, la reducción del déficit cuasifiscal del Banco Central alcanzó los diez puntos del PBI.

“Yo no coincido para nada con esto de que la macro no está llegando a la micro, porque mirando los números no dicen eso”, sostuvo y señaló como argumento un aumento de 9 puntos porcentuales en los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado respecto a 2023.

Al referirse al rumbo que mantiene el Gobierno, Furiase sostuvo que el objetivo sigue puesto en bajar la inflación y la pobreza, con el equilibrio fiscal como uno de los pilares del programa económico. También vinculó ese proceso con una mayor participación del crédito privado y de la inversión en la actividad.