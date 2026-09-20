Árboles caídos, postes derribados e incendios: el saldo del Zonda en Mendoza

Tal como estaba previsto, este domingo estuvo marcado por fuertes ráfagas de viento Zonda , el cual dejó hasta el momento 183 incidentes en diez departamentos de Mendoza , con árboles y postes caídos, cables y ramas derribadas y numerosos incendios . El Gran Mendoza concentró la mayor parte de las novedades, con Lavalle, Guaymallén y Las Heras entre los departamentos más afectados, mientras que San Rafael registró por sí solo otros 39 incidentes, según el último relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, difundido a las 20:28.

Lavalle encabezó el balance con 40 incidentes. Allí se registraron 9 árboles caídos y 11 postes derribados, pero el dato que más sobresale es la cantidad de incendios de campo: fueron 20 durante la jornada. San Rafael quedó apenas por debajo, con 39 novedades, aunque con una afectación diferente: se contabilizaron 32 árboles caídos, seis incendios de campo y un incendio de vivienda.

Dentro del área metropolitana, Las Heras y Guaymallén concentraron la mayor cantidad de incidentes. En Las Heras hubo 28 novedades, entre ellas 14 árboles caídos, tres postes, tres cables y seis incendios de campo. Además, se reportaron dos incendios de viviendas.

El Zonda se siente con fuerza en Mendoza.

Guaymallén, por su parte, registró 29 incidentes. El viento provocó la caída de 10 árboles y 12 postes, mientras que también se produjeron seis incendios de campo y un incendio de vivienda.

Un árbol de grandes dimensiones se cayó sobre una vivienda ubicada en calle Pedraza, en Las Heras.

Otro de los departamentos metropolitanos con una cantidad significativa de daños fue Luján de Cuyo, donde Defensa Civil contabilizó 17 incidentes: 11 árboles y seis ramas caídas.

En el resto del Gran Mendoza también hubo novedades. Godoy Cruz registró ocho árboles y un poste caído, mientras que Maipú tuvo dos árboles y un poste derribados, además de ocho incendios de campo. En Capital se reportó la caída de una rama.

En calle Olascoaga trabajan para despejar la calzada. Gentileza

Los incendios, entre las principales consecuencias

Los incendios de campo aparecen como uno de los principales efectos del fenómeno en el relevamiento. En total se contabilizaron 46 incendios de este tipo en la provincia.

Incendio en el norte provincial, captado desde las torres del Unimev. MDZ

Lavalle concentró 20 de esos episodios, mientras que San Rafael tuvo seis, la misma cantidad que Las Heras, Guaymallén y San Martín. Maipú sumó otros ocho.

A esto se agregaron cuatro incendios de viviendas: uno en San Rafael, dos en Las Heras y uno en Guaymallén.

El resto de los departamentos

En el Valle de Uco, San Carlos registró tres árboles caídos. En el Este, San Martín contabilizó seis incendios de campo.

En el balance general también aparecen 89 árboles caídos, 28 postes derribados, siete ramas y tres cables afectados, además de los incendios registrados en distintos puntos de la provincia.

El relevamiento corresponde a las novedades recibidas hasta el momento por la Dirección Provincial de Defensa Civil. El organismo informó que se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica, por lo que el número de incidentes puede aumentar si se incorporan nuevos reportes durante las próximas horas.