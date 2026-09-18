Día del Estudiante: así será el operativo de seguridad en Mendoza

En el marco del Día del Estudiante y el inicio de la primavera, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementará un operativo especial orientado a la prevención de accidentes y al cuidado de los jóvenes. En total, habrá cerca de 2.000 efectivos distribuidos en toda la provincia.

Hernán Amat , director general de Relaciones con la Comunidad, detalló que las tareas comenzaron este jueves y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre inclusive. L as acciones se desarrollarán en rutas, locales gastronómicos, boliches, espacios verdes, espejos de agua y en la zona de Alta Montaña, con presencia policial permanente para garantizar que los festejos transcurran sin incidentes.

"Hemos trabajado mucho poniendo el foco en la prevención. Estaremos con controles de tránsito, de alcoholemia, poniendo el foco en zonas turísticas y espacios verdes como Potrerillos, Valle Grande, El Carrizal y el Parque General San Martín", detalló el funcionario.

Además de los controles de alcoholemia, el operativo apunta a promover la figura del conductor designado. "Lo venimos haciendo desde hace tiempo, en conjunto con un aumento de los controles de alcoholemia. Queremos que los festejos se lleven adelante de forma responsable y pacífica, poder recibir la primavera sin tener que lamentar ningún hecho", agregó.

En cuanto a las fiestas habilitadas, Amat detalló que hasta el momento hay 24 eventos habilitados en Mendoza: 17 en el Gran Mendoza, tres en el Este, tres en el Valle de Uco y uno en el Sur. Sin embargo, explicó que el número podría modificarse en las próximas horas, ya que todavía hay organizadores que pueden completar la documentación requerida.

Viento Zonda y peligro de fuego

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este sábado la presencia de Zonda en Malargüe y sectores de precordillera. La situación se extendería durante el domingo, cuando se indica "viento Zonda en precordillera y en sectores del llano de Malargüe, San Rafael, Valle de Uco, Las Heras y Lavalle, Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos".

En este contexto, Diego Martí, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, recordó que está prohibido hacer fuego fuera de los lugares habilitados y llamó a tomar conciencia para evitar la propagación de incendios.

"El Índice de Peligro de Incendio ha dado alto en estos días, por lo que pedimos conciencia general a la gente que se desplace en la provincia, especialmente en la zona de montaña donde está prohibido hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Vamos a tener Zonda en altura y se proyecta que continuará sábado y puede ser, domingo. Por eso también pedimos que, en lugares privados, se apaguen las brasas con agua", expresó.

Las multas por provocar incendios pueden alcanzar los $70 millones, sumado a las consecuencias penales que correspondan.

Refuerzos en Salud

En cuanto al área de Salud, la subsecretaria Carina Copparoni confirmó que se reforzará la atención en los puntos donde se espera una mayor concentración de personas.

Además de las unidades habituales del Servicio Coordinado de Emergencias, habrá unidades motorizadas que recorrerán el Perilago, el Parque General San Martín y el Parque Metropolitano de Maipú. También se dispondrá un refuerzo de ambulancias en la zona de El Carrizal. Desde el área recordaron que funcionarán con normalidad las guardias de hospitales y centros de salud, particularmente en Potrerillos y Alta Montaña.