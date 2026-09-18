Apuestas online: la fuerte restricción de CABA para los deudores alimentarios

De ahora en más, las personas inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) no podrán realizar apuestas online en las plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA), tal como lo anunció el Gobierno porteño. La nueva restricción también les impedirá abrir o mantener cuentas activas, depositar dinero y retirar fondos.

La medida comenzó a aplicarse tras la puesta en práctica de la ley aprobada por la Legislatura porteña y alcanza a los juegos de azar, de destreza y otras modalidades por internet administradas por LOTBA.

Según indicaron, para garantizar su cumplimiento, las empresas operadoras tendrán que consultar de manera automatizada y en tiempo real el registro antes de habilitar a un nuevo usuario . Si durante esos controles se detecta que una persona inscripta en el RPAM ya posee una cuenta operativa, la empresa deberá suspenderla de inmediato y comunicar la situación tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.

De acuerdo con lo informado, la regulación porteña de los juegos en línea abarca modalidades de azar y destreza, apuestas deportivas, juegos virtuales y otros eventos realizados a través de dispositivos electrónicos.

La prohibición no se limita a impedir nuevas registraciones. Las personas alcanzadas tampoco podrán mantener cuentas activas ni realizar depósitos, apuestas o retiros en las plataformas reguladas. Las compañías que no realicen los controles correspondientes podrán recibir sanciones de acuerdo con la regulación del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la medida con otras restricciones que ya se aplican a quienes tienen deudas alimentarias. “En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online”, sostuvo. Y agregó: “Si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias”.

Por su parte, el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo, señaló que la normativa busca incorporar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las políticas relacionadas con el juego regulado y la protección de niños y adolescentes.

La iniciativa incorpora un artículo 17 bis a la Ley N° 269, que creó el Registro, y otro artículo destinado a regular los sistemas informáticos de consulta automatizada en tiempo real y la protección de los datos personales. La Ley 269 regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y ha sido objeto de diferentes modificaciones para ampliar las medidas frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Qué otras restricciones tienen los deudores alimentarios en la Ciudad

La prohibición de realizar apuestas se suma a otras limitaciones que ya rigen en territorio porteño. Quienes se encuentran inscriptos en el Registro no pueden ingresar a estadios de fútbol ni a espectáculos masivos. Según los datos informados por el Gobierno porteño, desde que comenzaron esos operativos, hace más de un año, se impidió el acceso de 284 personas incluidas en el RPAM.

También existen restricciones para realizar determinadas operaciones financieras y trámites. La normativa contempla impedimentos para la apertura de cuentas corrientes y el otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, entre otras operaciones.

De acuerdo con la información suministrada por la Ciudad, los deudores tampoco pueden solicitar o renovar créditos en el Banco Ciudad, tramitar la licencia de conducir —con excepción de la profesional—, postularse a cargos públicos, ser candidatos ni participar en concursos o ser designados en cargos judiciales, entre otras limitaciones.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad y recibe registros provenientes de juzgados nacionales, provinciales y porteños. Según las cifras difundidas por el Gobierno porteño, actualmente reúne a 13.500 deudores, entre personas de la Ciudad y de las 14 provincias que suscribieron convenios.