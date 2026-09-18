PAMI: nuevo tope de ingresos para medicamentos en octubre
El PAMI actualizó el tope de ingresos netos para acceder a medicamentos gratuitos en octubre, que se ubicó en $653.622,77.
PAMI actualiza de forma constante los parámetros para acceder a sus beneficios. Con la llegada de octubre y el incremento en los haberes jubilatorios de Anses, la obra social modifica automáticamente el tope de ingresos permitido para solicitar los medicamentos gratis mediante el subsidio por razones sociales.
Esta cobertura del 100% está destinada exclusivamente a los afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos con los descuentos habituales y dependen de su prestación previsional.
El nuevo límite económico
Para acceder al beneficio, el requisito principal exige que los ingresos netos del afiliado sean menores a un haber y medio mínimo (1,5). Mientras que el tope general vigente durante septiembre se ubicaba en $642.949,80, el nuevo límite para octubre ascenderá a $653.622,77. Aquellos jubilados que cobren por debajo de esa cifra podrán solicitar la cobertura gratuita.
Por su parte, en los hogares donde el afiliado posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres haberes mínimos: el umbral de ingresos permitido pasará de $1.285.899,60 en septiembre a $1.307.245,53 en octubre.
Las restricciones patrimoniales
Además de cumplir con el tope salarial, el PAMI mantiene un estricto control sobre los bienes del solicitante para garantizar que la asistencia llegue a los sectores más vulnerables. Para mantener el subsidio, el jubilado no debe:
- Estar afiliado a un servicio de medicina prepaga.
- Poseer más de un inmueble a su nombre.
- Ser propietario de vehículos con menos de 10 años de antigüedad (salvo excepciones por discapacidad).
- Tener aeronaves, embarcaciones de lujo o ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica.
La vía de excepción
Para evitar que los jubilados interrumpan sus tratamientos, el PAMI contempla un mecanismo especial de reconsideración. Si un afiliado supera levemente el nuevo tope de octubre, pero el costo de los medicamentos recetados representa el 15% o más de su ingreso previsional, puede solicitar una evaluación particular.
En estos casos, se realiza un informe a través de la Unidad de Gestión Local (UGL) para autorizar la cobertura del 100% de manera excepcional. Quienes ya cuentan con el subsidio activo no necesitan renovarlo mientras sigan cumpliendo los requisitos