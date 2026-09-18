PAMI: nuevo tope de ingresos para medicamentos en octubre

El PAMI actualizó el tope de ingresos netos para acceder a medicamentos gratuitos en octubre, que se ubicó en $653.622,77.

El límite de ingresos para medicamentos en PAMI se actualiza según la suba de las jubilaciones.

PAMI actualiza de forma constante los parámetros para acceder a sus beneficios. Con la llegada de octubre y el incremento en los haberes jubilatorios de Anses, la obra social modifica automáticamente el tope de ingresos permitido para solicitar los medicamentos gratis mediante el subsidio por razones sociales.

Esta cobertura del 100% está destinada exclusivamente a los afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos con los descuentos habituales y dependen de su prestación previsional.

El nuevo límite económico Para acceder al beneficio, el requisito principal exige que los ingresos netos del afiliado sean menores a un haber y medio mínimo (1,5). Mientras que el tope general vigente durante septiembre se ubicaba en $642.949,80, el nuevo límite para octubre ascenderá a $653.622,77. Aquellos jubilados que cobren por debajo de esa cifra podrán solicitar la cobertura gratuita.

Por su parte, en los hogares donde el afiliado posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres haberes mínimos: el umbral de ingresos permitido pasará de $1.285.899,60 en septiembre a $1.307.245,53 en octubre.

La cobertura del 100% exige cobrar menos de un haber y medio.Foto: Télam Las restricciones patrimoniales Además de cumplir con el tope salarial, el PAMI mantiene un estricto control sobre los bienes del solicitante para garantizar que la asistencia llegue a los sectores más vulnerables. Para mantener el subsidio, el jubilado no debe: