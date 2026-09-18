PAMI CUP: qué es, para qué sirve y quiénes deben registrarse

Las herramientas digitales forman parte de buena parte de las consultas, recetas y prácticas gestionadas por PAMI . Dentro de esa estructura aparece la plataforma CUP, una vía de acceso que suele generar dudas entre jubilados y pensionados. Sin embargo, su registro no está dirigido a todos los afiliados, sino principalmente a profesionales y prestadores.

CUP significa Clave Única PAMI y funciona como una plataforma para ingresar a sistemas internos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Desde allí, los usuarios autorizados pueden solicitar permisos vinculados con recetas electrónicas, órdenes médicas y otras prestaciones. La página oficial continúa activa y requiere un usuario previamente habilitado para iniciar sesión.

La inscripción corresponde a médicos de cabecera, especialistas, prestadores y otros usuarios profesionales que necesiten operar en los sistemas del PAMI. Según la información publicada en el Portal de Prestadores y Proveedores , la Clave Única PAMI forma parte del conjunto de herramientas destinadas a prescribir medicamentos, emitir órdenes de prácticas o gestionar servicios brindados a los afiliados.

Los jubilados y pensionados no necesitan crear una cuenta CUP para recibir atención, obtener una receta o acceder a una prestación. Tampoco deben compartir datos personales o contraseñas con terceros que se presenten como integrantes del organismo. Para sus gestiones personales cuentan con Mi PAMI y los canales habituales de atención. El impacto de CUP sobre los afiliados es indirecto: los profesionales utilizan la plataforma para administrar las indicaciones médicas que luego reciben sus pacientes.

El primer requisito es disponer de un usuario en el Sistema Interactivo de Información, conocido como SII. Quien todavía no lo tenga debe solicitarlo desde el portal de prestadores. Una vez que el Instituto envía las credenciales, es necesario ingresar al SII y reemplazar la contraseña provisoria antes de avanzar con el alta en CUP.

El paso siguiente se realiza en la plataforma oficial de CUP. Allí debe seleccionarse la opción de registro, indicar el tipo de usuario e ingresar el código asignado por el SII. Luego, el sistema solicita revisar o completar los datos de contacto, introducir el código de verificación y aceptar los términos y condiciones. La dirección de correo debe ser válida, ya que PAMI envía a esa casilla el mensaje necesario para confirmar y activar la cuenta.

Para qué sirve la plataforma y cómo pedir permisos

Completar la inscripción no habilita automáticamente todas las herramientas. Después del alta, cada profesional debe solicitar el permiso correspondiente al sistema que utilizará. Para trabajar con la Orden Médica Electrónica, por ejemplo, los médicos de cabecera deben seleccionar su perfil específico, mientras que los especialistas y efectores tienen opciones diferentes según la actividad que desarrollen.

La guía oficial de Orden Médica Electrónica explica que este sistema permite prescribir prácticas, estudios complementarios e indicaciones contempladas en el menú prestacional de cada profesional. También establece cuatro etapas para quienes comienzan desde cero: solicitar el usuario SII, modificar la clave provisoria, registrarse en CUP y gestionar los permisos necesarios.

En caso de bloqueo por varios intentos fallidos, el propio portal ofrece una opción para restablecer el acceso. PAMI advierte que debe utilizarse el número de trámite correspondiente al último ejemplar del DNI y recuerda que las contraseñas nunca deben proporcionarse por teléfono ni cargarse en páginas ajenas al dominio oficial pami.org.ar. Esta precaución resulta clave para evitar engaños dirigidos tanto a profesionales como a personas afiliadas.