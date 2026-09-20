El Zonda ya se hace sentir con fuerza en el Gran Mendoza: hasta qué hora se extenderá

El viento Zonda ya se hace sentir con fuerza en el Gran Mendoza. Tal como estaba previsto, la tarde de este domingo está marcada por fuertes ráfagas y temperaturas elevadas. Dentro del área metropolitana, sectores de Las Heras y Luján de Cuyo se encuentran entre los más afectados por el fenómeno, que continuará durante las próximas horas y comenzaría a perder intensidad hacia la noche.

Durante horas de la tarde, el viento Zonda se intensificó durante la tarde en distintos sectores de la provincia y el Gran Mendoza quedó incluido entre las zonas alcanzadas por el fenómeno. De acuerdo a lo pronosticado por el Departamento de Contingencias Climáticas, la situación se mantendrá hasta entrada la noche.

Cabe resaltar que en la zona cordillerana los vientos del sector oeste pueden llegar a alcanzar velocidades se situarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. En las zonas bajas del sur de Mendoza las intensidades esperadas eran de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

El Zonda se siente con fuerza en Mendoza. Gentileza Hasta qué hora seguirá el Zonda en el Gran Mendoza El momento de mayor presencia del Zonda se concentra durante la tarde. Para el Norte de Mendoza, donde se encuentra el Gran Mendoza, las condiciones de viento podrían mantenerse hasta alrededor de las 22, cuando comenzaría a producirse un cambio en la circulación.

Desde las 22 o 23, el escenario meteorológico comenzará a modificarse con el ingreso de viento del Este y Sudeste en la zona Este de la provincia, el cual tendría ráfagas de entre 40 y 45 km/h. Este cambio de dirección inhibirá principalmente el efecto del Zonda en el Norte, por lo que durante la noche podría comenzar a sentirse el final del fenómeno en el área metropolitana.