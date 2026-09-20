Viento Zonda en Mendoza: qué se espera para el Día de la Primavera

Este domingo, el Zonda llegó con fuerza a distintos puntos de la provincia. Hasta cuándo persistirá el fenómeno y cómo estará el tiempo el lunes.

Este domingo, el pronóstico del tiempo anticipó una jornada en donde el viento Zonda sería el protagonista. Las primeras ráfagas comenzaron durante la madrugada y, con momentos de mayor intensidad, el fenómeno se ha mantenido durante toda la mañana en distintas zonas de la provincia.

Los reportes sostienen que el Zonda se ha sentido con fuerza en diferentes sectores del Gran Mendoza y también en otros departamentos de la provincia como San Rafael, Malargüe y en zonas como el Valle de Uco.

El Zonda se siente con fuerza en Mendoza. Gentileza Hasta cuándo se mantendrá el viento zonda en Mendoza Según anunciaron, el Zonda podría amentar su intensidad en horas de la tarde, en zonas de la precordillera de Las Heras, Luján, resto del Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur, en donde se esperan ráfagas de entre 40 y 45 km/h.

Cerca de las 22 se espera un viento importante en la zona Este, con valores de 40 a 45 km/h, que también podría afectar el Valle de Uco. Este viento desde el este o sudeste inhibirá el efecto Zonda, principalmente en el sector norte de la provincia y se mantendrá durante la madrugada del lunes. Desde las 06:00 hasta las 12:00 hs. se prevé viento muy leve del sur en el extremo este de la zona Este, principalmente Santa Rosa y La Paz.

Cómo estará el tiempo en el Día de la Primavera Según informaron, para el lunes 21 de septiembre se espera viento leve del este, principalmente en la zona Este. A partir de las 16 se mantendrá viento muy leve del este, afectando el Valle de Uco y la zona Sur. Este viento débil, pero continuo, se mantendrá hasta las noche.