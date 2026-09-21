Ni el Zonda los frenó: así fue la Mood Primavera en Guaymallén

El evento para celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante se llevó a cabo en el Predio de la Virgen y contó con la participación de artistas mendocinos.

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Pese a que la jornada estuvo atravesada por fuertes ráfagas de viento Zonda, el Mood Primavera que estaba programado en el Predio de la Virgen de Guaymallén se llevó a cabo con total normalidad. Así, el festival organizado para celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante fue la excusa para que miles de mendocinos se congreguen para disfrutar de mucho de lo mejor de la música provincial.

Si bien el encuentro comenzó a las 16, desde temprano distintos grupos fueron copando el predio para asegurarse un lugar con vista privilegiada.

Maru Mena / MDZ El festival tuvo la participación de distintos artistas de la escena mendocina. Así. el escenario reunió a Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, además de las presentaciones de Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín.

La propuesta también contó con la participación de Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín, quienes completaron la programación musical del festival.

Maru Mena / MDZ Cabe recordar que el evento, que tuvo entrada libre y gratuita, fue organizado de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y Juventudes.