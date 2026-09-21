Ni el Zonda los frenó: así fue la Mood Primavera en Guaymallén
El evento para celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante se llevó a cabo en el Predio de la Virgen y contó con la participación de artistas mendocinos.
Pese a que la jornada estuvo atravesada por fuertes ráfagas de viento Zonda, el Mood Primavera que estaba programado en el Predio de la Virgen de Guaymallén se llevó a cabo con total normalidad. Así, el festival organizado para celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante fue la excusa para que miles de mendocinos se congreguen para disfrutar de mucho de lo mejor de la música provincial.
Si bien el encuentro comenzó a las 16, desde temprano distintos grupos fueron copando el predio para asegurarse un lugar con vista privilegiada.
El festival tuvo la participación de distintos artistas de la escena mendocina. Así. el escenario reunió a Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, además de las presentaciones de Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín.
La propuesta también contó con la participación de Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín, quienes completaron la programación musical del festival.
Cabe recordar que el evento, que tuvo entrada libre y gratuita, fue organizado de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y Juventudes.