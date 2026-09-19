Guaymallén se prepara para recibir una nueva edición del Mood Primavera

Los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera comenzarán antes del 21 de septiembre en Mendoza. Este domingo 20, Guaymallén recibirá una nueva edición de Mood Primavera , el festival que convoca a miles de jóvenes para festejar desde las 16 hs el fin del invierno.

En esta oportunidad, el festejo contará con la presencia de Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Setas, Néctar 02, Alejo Kia y Toby Deltín . La entrada al predio será libre y gratuita y quienes concurran podrán disfrutar de artesanos, foodtrucks, paseo de emprendedores y más.

El evento está organizado de manera conjunta entre la Subsecretaría de Cultura, la Municipalidad de Guaymallén y Juventudes.

Más de 50 músicos en escena para redescubrir las canciones de Pasado Verde en un formato que invita a guardar el celular, pausar la urgencia digital y habitar el presente a través de la música en un encuentro diferente entre la banda y la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Guaymallén recibirá a grandes artistas mendocinos.

Setas es una banda de nuevo rock mendocino formada en 2022 en Mendoza. El grupo se destaca por su sonido intenso, letras directas y una propuesta que revitaliza la escena del rock local. Actualmente, está integrada por Jerónimo París, Pablo Cané, Memi Cecchini, Juan Martín Tejada e Iara Woods, y continúa trabajando en la consolidación de su identidad artística, el desarrollo de nuevas producciones y la expansión de su recorrido hacia escenarios de todo el país.

Setas

Néctar 02 se centra en las interpretaciones de las voces Marina y Rocío Villalba, por un lado, y en la solidez sonora que aportan las instrumentaciones de Elías Barbero, Matías Corvalán y Marco Senetiner Serú. Con su característica impronta lúdica, sensible y teatral, el grupo aprovechará este gran escenario.

Néctar 02

Alejo Kía es la nueva encarnación solista de Alejo Llanes Vignale, músico y compositor nacido en Mendoza y con base en Buenos Aires. Con 24 años y más de una década de trayectoria sobre los escenarios, Alejo concibe su propuesta rockera como materia viva: visceral, poética, elegante y rebelde. Fue uno de los integrantes de Alejo y Valentín y trae sus canciones al Mood Primavera.

Alejo Kía

Toby Deltín es un solista mendocino de gran proyección. Es exintegrante de Gauchito Club y Animauno y cuenta con dos discos realizados. En su último trabajo hay diez canciones que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El trabajo cuenta con destacadas colaboraciones de artistas de la escena mendocina.