San Cayetano: los rituales y las oraciones para pedir pan, trabajo y prosperidad

Este 7 de agosto miles de personas celebran a San Cayetano , el patrono del pan y del trabajo. Además de participar de las misas y acercarse a los santuarios, muchos fieles hacen rituales y rezan oraciones para pedir empleo, mejorar la economía del hogar o agradecer.

En Argentina, todos los 7 de agosto miles de personas participan de misas, procesiones y peregrinaciones en distintos puntos del país, especialmente en el santuario del barrio porteño de Liniers.

El 7 de agosto miles de creyentes realizan rituales por el Día de San Cayetano.

Durante la jornada también es habitual que los fieles lleven ofrendas como pan, flores, velas o alimentos para agradecer los favores recibidos y pedir la intercesión del santo. El pedido más repetido sigue siendo el mismo desde hace décadas: que no falten el pan y el trabajo.

Más allá de las celebraciones religiosas, el 7 de agosto se realizan distintas tradiciones y rituales vinculadas con San Cayetano. Si bien no forman parte de las prácticas oficiales de la Iglesia católica, miles de personas los realizan como una forma de acompañar sus pedidos.

Entre los más conocidos se encuentran los siguientes:

Poner un billete debajo de una estampita de San Cayetano. La tradición es dejarla cerca de la puerta de entrada para atraer abundancia y que nunca falte el dinero en el hogar. Algunas personas hasta pegan el billete atrás de la imagen para simbolizar el pedido.

Poner un vaso con agua y un puñado de tierra junto a la foto del santo. Según la creencia popular, el agua representa la fluidez económica y la tierra la estabilidad. Además, se puede utilizar una bandeja azul, ya que se vincula ese color con la prosperidad.

Hacer el ritual de las siete espigas. Consiste en atar siete espigas con una cinta amarilla, vinculada al dinero y al trabajo, o verde, relacionada con el crecimiento profesional. Por último, se prende una vela del mismo color mientras se hace el pedido.

Tapar la cara del Niño Jesús de la imagen de San Cayetano. Se trata de una tradición popular que sostiene que este gesto "apura" la respuesta del santo ante un pedido de trabajo o prosperidad.

Escribir una carta con el pedido y quemarla. Muchas personas redactan una carta dirigida a San Cayetano con sus deseos o agradecimientos y luego la queman con una vela blanca o amarilla como símbolo de esperanza y renovación.

Las oraciones más conocidas para pedir pan y trabajo

Además de los rituales, los devotos de San Cayetano acompañan sus pedidos con oraciones dedicadas al patrono del pan y del trabajo. Estas son tres de las más populares.

Oración I

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor Jesucristo oportuno socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falten casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Oración II

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, padre de la Providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Aquí se expresan las gracias que se desean obtener).

Haz que estas gracias que ahora te pido me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. Amén.

Oración III

¡Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa falte la subsistencia y de tu generosa mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

(Aquí se pide la gracia que se desea conseguir).

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria: Glorioso San Cayetano, intercedé por nosotros ante la Divina Providencia.