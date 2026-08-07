Sindicatos, movimientos sociales y sectores opositores marchan por San Cayetano, con críticas al Gobierno

Con motivo de la celebración de San Cayetano , patrono del pan y del trabajo, miles de fieles participan este viernes de las actividades previstas en distintos santuarios del país, especialmente en el templo del barrio porteño de Liniers. En ese marco, distintos sectores políticos se concentran cerca de los santuarios y también en Plaza de Mayo, donde se realizará un acto.

Se llevará a cabo la tradicional marcha de San Cayetano, convocada por la CGT , movimientos sociales y organizaciones peronistas bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”. La movilización partirá desde las inmediaciones del santuario y avanzará por la avenida Rivadavia hasta las inmediaciones de la Casa Rosada, donde se procederá la lectura de un documento conjunto elaborado por las entidades convocantes.

La actividad comenzó a las 8 en la intersección de Cuzco y avenida Rivadavia, con la bendición de herramientas encabezada por el monseñor Jorge García Cuerva . Desde allí, las organizaciones sociales, la CGT, las CTA y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro porteño, mientras que a las 13 está previsto el acto central.

“No hay dignidad más profunda que la de quien quiere vivir del fruto de su trabajo. San Cayetano encarna la esperanza de millones de trabajadores y trabajadoras que buscan una oportunidad de proyectar un futuro digno, con tierra, techo y un plato de comida en la mesa”, expresó la CGT en redes.

SAN CAYETANO: PAZ, PAN, TIERRA, TECHO Y TRABAJO San Cayetano vuelve a encontrarnos del mismo lado de siempre: defendiendo el derecho de nuestro pueblo a vivir de su trabajo y el compromiso de construir una Argentina con justicia social. Una Nación sólo prospera cuando… pic.twitter.com/M8w0rHnh45

“Cada derecho que se pierde, cada puesto de trabajo que desaparece y cada familia que queda a la intemperie frente al abandono del Estado, nos recuerda que el mandato de San Cayetano sigue siendo una consigna pendiente”, agregaron desde la central obrera.

En tanto, la UTEP, integrada por organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, utilizará la movilización para expresar su rechazo a distintas medidas del Gobierno. Entre los principales cuestionamientos figura la intención oficial de reemplazar el programa Volver al Trabajo por un esquema de vouchers de capacitación.

En tanto, organizaciones de izquierda se movilizan antes del mediodía a Plaza de Mayo. “Parte la columna de más de 30 organizaciones independientes, hacia Plaza de Mayo, para confluir con todas las organizaciones que denunciamos la barbarie del gobierno de Milei que elimina el programa Volver al Trabajo sacándole $78.000 a cocineras, recicladores, asistentes sociales, en todo el país; casi 950.000 familias van a ser afectadas por esta brutal medida que además golpeará el consumo y afectará las economías regionales”, indicaron desde el Polo Obrero.

Como parte de la jornada también habrá un “verdurazo masivo” en Plaza de Mayo, acompañado por una feria de producción agraria y cooperativa. Los organizadores distribuirán 1.000 kilos de verduras de estación y 500 litros de leche, además de dejar inaugurada una muestra fotográfica que recorre la historia de la movilización desde 2016.