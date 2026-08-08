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Pan de chía y lino en sartén: una receta para que tu desayuno sea rápido y nutritivo

Para un desayuno rápido y nutritivo, esta receta de pan de chía y lino en sartén ofrece una miga tierna y es perfecta para preparar sándwiches.

Candela Spann

Empezá el día con un pan de chía y lino que te encantará

Empezá el día con un pan de chía y lino que te encantará

Imagen creada por IA - MDZ

El pan de chía y lino en sartén es una de esas recetas saludables que se preparan en pocos minutos y sin necesidad de horno. Queda con una miga tierna, una corteza apenas dorada y es perfecto para desayunos, meriendas o para preparar sándwiches nutritivos. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir un pan mucho más esponjoso: dejá reposar la masa durante 10 minutos antes de cocinarla. Ese tiempo permite que las semillas de chía y lino absorban parte del líquido, logrando una masa más estable y una textura mucho más suave.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos y 10 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable

Ingredientes

  • 200 gr de harina integral 200 gr de harina integral
  • 200 gr de harina integral 200 gr de harina integral
  • 30 gr de semillas de chía 30 gr de semillas de chía
  • 30 gr de semillas de lino molidas 30 gr de semillas de lino molidas
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
  • 180 ml de agua tibia 180 ml de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de miel (opcional) 1 cucharadita de miel (opcional)
Pasos
  • Mezclá la harina integral, las semillas de chía, el lino molido, el polvo para hornear y la sal.
  • Incorporá el agua tibia, el aceite de oliva y la miel, si decidís utilizarla. Mezclá hasta obtener una masa homogénea.
  • El gran secreto de esta receta es dejar reposar la masa durante 10 minutos. Durante ese tiempo, la chía y el lino absorben líquido, haciendo que el pan quede mucho más tierno y esponjoso.
  • Formá un disco del tamaño de la sartén o dividí la masa en pequeños pancitos.
  • Cociná en una sartén antiadherente con tapa, a fuego mínimo, durante 10 minutos por lado, hasta que el pan esté bien cocido y dorado.
  • Dejá entibiar unos minutos antes de cortar y servir.

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