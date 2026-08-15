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Si a tu receta de pan le agregás 2 zapallitos lograrás una miga esponjosa y húmeda

Lograr una miga esponjosa y húmeda en tus preparaciones de pan es posible sumando dos zapallitos, un vegetal que aporta ternura a la receta.

Candela Spann

¡Probalo!: receta de pan de zapallitos simple y&nbsp; práctica

¡Probalo!: receta de pan de zapallitos simple y  práctica

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El pan de zapallitos es una de esas recetas fáciles y caseras que permiten sumar vegetales a la mesa de una manera deliciosa. Queda tierno, húmedo y con una miga suave, ideal para acompañar comidas, preparar tostadas o disfrutar como una opción diferente para la merienda. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto fundamental para que el pan no quede aguado: rallar los zapallitos y escurrirlos muy bien antes de incorporarlos a la masa. Así se elimina el exceso de agua y se consigue una textura mucho más firme y esponjosa.

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 zapallitos grandes 2 zapallitos grandes
  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 gr de harina integral 150 gr de harina integral
  • 100 gr de harina 0000 100 gr de harina 0000
  • 80 gr de queso rallado 80 gr de queso rallado
  • 60 ml de aceite de oliva 60 ml de aceite de oliva
  • 60 ml de aceite de oliva 60 ml de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Sal a gusto Sal a gusto
Pasos
  • Rallá los zapallitos, colocá la pulpa en un colador y presioná con las manos o con un repasador limpio para eliminar la mayor cantidad de líquido posible.
  • En un bowl batí los huevos junto con el aceite de oliva y la sal
  • Incorporá los zapallitos escurridos, el queso rallado, la harina integral, la harina 0000 y el polvo para hornear. Mezclá hasta integrar.
  • El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien los zapallitos. Si conservan demasiada agua, la masa puede quedar pesada y húmeda en el centro.
  • Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada.
  • Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar.

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