Si a tu receta de pan le agregás 2 zapallitos lograrás una miga esponjosa y húmeda
Lograr una miga esponjosa y húmeda en tus preparaciones de pan es posible sumando dos zapallitos, un vegetal que aporta ternura a la receta.
El pan de zapallitos es una de esas recetas fáciles y caseras que permiten sumar vegetales a la mesa de una manera deliciosa. Queda tierno, húmedo y con una miga suave, ideal para acompañar comidas, preparar tostadas o disfrutar como una opción diferente para la merienda. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto fundamental para que el pan no quede aguado: rallar los zapallitos y escurrirlos muy bien antes de incorporarlos a la masa. Así se elimina el exceso de agua y se consigue una textura mucho más firme y esponjosa.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 zapallitos grandes
- 2 huevos
- 150 gr de harina integral
- 100 gr de harina 0000
- 80 gr de queso rallado
- 60 ml de aceite de oliva
- 60 ml de aceite de oliva
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Sal a gusto
Pasos
- Rallá los zapallitos, colocá la pulpa en un colador y presioná con las manos o con un repasador limpio para eliminar la mayor cantidad de líquido posible.
- En un bowl batí los huevos junto con el aceite de oliva y la sal
- Incorporá los zapallitos escurridos, el queso rallado, la harina integral, la harina 0000 y el polvo para hornear. Mezclá hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien los zapallitos. Si conservan demasiada agua, la masa puede quedar pesada y húmeda en el centro.
- Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada.
- Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar.