Si al coco rallado lo hidratas obtendrás un budín extra húmedo y esponjoso
El budín de coco con dulce de leche es el aliado en la cocina casera por su miga tierna e húmeda, ideal para acompañar mates o café.
El budín de coco con dulce de leche es una de esas recetas que combinan una miga tierna y húmeda con el sabor irresistible del coco y una cobertura cremosa de dulce de leche. Es perfecto para acompañar los mates, el café o disfrutar de una merienda bien casera. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el budín de coco quede bien húmedo y esponjoso: agregar el coco rallado junto con la leche y dejar reposar la mezcla unos minutos antes de hornear. Esto permite que el coco se hidrate y aporte una textura mucho más tierna. Una vez frío, se decora con una generosa capa de dulce de leche.
FICHA
Ingredientes
- 2 huevos
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 ml de aceite
- 150 ml de leche
- 150 gr de harina leudante
- 80 gr de coco rallado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 gr de dulce de leche repostero
- Batí los huevos con el azúcar. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina leudante y el coco rallado. Mezclá suavemente solo hasta integrar.
- Volcá la preparación en una budinera de aproximadamente 24 cm, previamente enmantecada y enharinada.
- El gran secreto de esta receta es no sobrebatir la masa después de agregar la harina. Mezclá apenas hasta integrar para conservar una textura tierna y esponjosa.
- Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar durante 10 minutos, desmoldá y esperá a que se enfríe por completo.
- Calentá apenas el dulce de leche repostero para que sea más fácil de extender y cubrí generosamente la parte superior del budín.