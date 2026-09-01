Si al coco rallado lo hidratas obtendrás un budín extra húmedo y esponjoso

El budín de coco con dulce de lech e es una de esas recetas que combinan una miga tierna y húmeda con el sabor irresistible del coco y una cobertura cremosa de dulce de leche . Es perfecto para acompañar los mates , el café o disfrutar de una merienda bien casera. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que el budín de coco quede bien húmedo y esponjoso: agregar el coco rallado junto con la leche y dejar reposar la mezcla unos minutos antes de hornear. Esto permite que el coco se hidrate y aporte una textura mucho más tierna. Una vez frío, se decora con una generosa capa de dulce de leche.