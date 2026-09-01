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Si al coco rallado lo hidratas obtendrás un budín extra húmedo y esponjoso

El budín de coco con dulce de leche es el aliado en la cocina casera por su miga tierna e húmeda, ideal para acompañar mates o café.

Candela Spann

El secreto más guardado para un budín de coco increíble

El secreto más guardado para un budín de coco increíble

Imagen creada por IA - MDZ

El budín de coco con dulce de leche es una de esas recetas que combinan una miga tierna y húmeda con el sabor irresistible del coco y una cobertura cremosa de dulce de leche. Es perfecto para acompañar los mates, el café o disfrutar de una merienda bien casera. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que el budín de coco quede bien húmedo y esponjoso: agregar el coco rallado junto con la leche y dejar reposar la mezcla unos minutos antes de hornear. Esto permite que el coco se hidrate y aporte una textura mucho más tierna. Una vez frío, se decora con una generosa capa de dulce de leche.

FICHA

Tiempo de cocción
40 a 45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 2 huevos 2 huevos
  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 gr de azúcar 150 gr de azúcar
  • 100 ml de aceite 100 ml de aceite
  • 150 ml de leche 150 ml de leche
  • 150 gr de harina leudante 150 gr de harina leudante
  • 80 gr de coco rallado 80 gr de coco rallado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 gr de dulce de leche repostero 200 gr de dulce de leche repostero
Pasos
  • Batí los huevos con el azúcar. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
  • Incorporá la harina leudante y el coco rallado. Mezclá suavemente solo hasta integrar.
  • Volcá la preparación en una budinera de aproximadamente 24 cm, previamente enmantecada y enharinada.
  • El gran secreto de esta receta es no sobrebatir la masa después de agregar la harina. Mezclá apenas hasta integrar para conservar una textura tierna y esponjosa.
  • Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá enfriar durante 10 minutos, desmoldá y esperá a que se enfríe por completo.
  • Calentá apenas el dulce de leche repostero para que sea más fácil de extender y cubrí generosamente la parte superior del budín.

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