Netflix: la miniserie de época que atrapa a los fans de Bridgerton

Los dilemas de una joven escritora que rompe moldes en el siglo XIX son el eje central de esta miniserie de Netflix, ideal para fans de Bridgerton.

Las ficciones de época continúan cautivando a los usuarios del streaming. Si bien éxitos globales como Los Bridgerton se convirtieron en el gran referente del género, Netflix cuenta en su catálogo con una propuesta imperdible que subvierte las reglas de la alta sociedad para sumergir a los espectadores en los dilemas de una joven dispuesta a romper moldes.

Se trata de Mi brillante carrera (My Brilliant Career), una miniserie de 6 episodios que adapta la célebre novela de Stella Maria Sarah Miles Franklin, una reconocida escritora australiana. La trama sigue a la inquieta, perspicaz y rebelde Sybylla, una joven decidida a escribir su propia historia en una época en la que lo único que se espera de ella es que encuentre marido y siente cabeza.

Amor, rebeldía y el dilema de elegir el propio camino Protagonizada por Philippa Northeast en el rol principal, junto a Christopher Chung y Genevieve O’Reilly, la historia despliega una tensión constante entre las estrictas normas sociales y los anhelos artísticos de su protagonista.

Lejos de la sumisión que dictaban los manuales de conducta de la época, Sybylla choca constantemente con su entorno mientras intenta abrirse paso hacia la independencia. Sin embargo, sus planes de priorizar la aventura y la escritura se ven tambaleados cuando el amor cruza inesperadamente su camino, dando pie a un romance tan apasionado como desafiante.

Con una duración de sólo 6 capítulos, este drama de época se posiciona como una alternativa perfecta para quienes buscan romances intensos, una estética impecable y personajes femeninos fuertes.