Un retorcido thriller en Netflix que te atrapa desde el primer minuto

Nadie esperaba el cambio de rumbo en esta historia de obsesión y música. Una película impactante de Netflix.

Nadie puede dejar de verla. La perfección de Netflix es una historia de suspenso tan brutal que te atrapa y no la sueltas hasta el final. Te será imposible apartar la mirada de la pantalla.

Netflix: oscuro reencuentro que desata una pesadilla de celos y obsesión La trama sigue a una joven que solía ser un prodigio absoluto de la música. Tras varios años alejada de los escenarios, decide reencontrarse con sus antiguos mentores para recuperar parte de su vida. Sin embargo, descubre que ellos ahora están encandilados con una nueva promesa del violonchelo.