Netflix la rompe con una miniserie española de cinco capítulos, ideal para maratonear

Con solo cinco episodios, la serie española de Netflix se posiciona como una de las favoritas del público de la plataforma de streaming.

El catálogo de Netflix tiene una ficción breve que se posiciona entre las más vistas: Toda la verdad de mis mentiras. Esta miniserie de solo cinco capítulos logra combinar romanticismo, toques de comedia y drama a partir de un disparador dinámico: un grupo de amigos acorralado por los secretos que emergen durante un viaje compartido.

Netflix: de qué se trata “En un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten. Basada en la novela de Elísabet Benavent”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La serie tiene cinco episodios. Fuente: Netflix. La serie adapta la novela homónima de Elísabet Benavent, reconocida referente de la literatura romántica contemporánea y autora de éxitos previos llevados a la pantalla como Valeria y Un cuento perfecto.

La trama se enfoca en Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos amigos entrañables que comparten vivienda. La rutina cambia cuando abordan una autocaravana junto a su círculo cercano —Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe)— con el objetivo de festejar la despedida de soltera de Blanca (Clara Sans).

Sin embargo, el espacio reducido del vehículo y el paso de los kilómetros transforman la travesía festiva en una olla a presión. La cercanía forzada obliga a los jóvenes a confrontar verdades poniendo a prueba la lealtad y los afectos del grupo.