Por qué esta serie de Netflix desató las críticas

Todo el mundo habla de esta serie de Netflix, pero pocos logran terminarla. El insólito detalle en la trama.

En coma genera polémica. La historia de Netflix sigue a Anabel, una mujer que entra en coma tras una explosión, y a Rafael, un enfermero capaz de escuchar a los muertos que busca salvarla. Con 50 capítulos que duran entre 3 y 4 minutos provocó un descontento en el público.

De qué trata esta historia y por qué no convence a los espectadores El conflicto principal arranca cuando Rafael descubre su habilidad para comunicarse con los muertos dentro del hospital. Al notar que el espíritu de Anabel busca ayuda mientras su cuerpo lucha por sobrevivir, decide intervenir para protegerla. Sin embargo, la trama se enreda rápido con secretos oscuros y conspiraciones alrededor del accidente.