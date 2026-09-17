Netflix: nuevas producciones argentinas que ya causan furor entre fans

Netflix continúa apostando fuerte por la industria audiovisual nacional con la confirmación de nuevas series y películas argentinas. Tras el éxito rotundo de producciones como “El Eternauta”, “En el barro” y “Envidiosa”, el gigante del streaming adelantó la llegada de historias originales de alto impacto para los fanáticos locales.

“Lo dejamos acá”, con Ricardo Darín y Diego Peretti La plataforma de streaming reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti en una nueva película que llegará al catálogo el 16 de octubre. Dirigida por Hernán Goldfrid, "Lo dejamos acá" promete ser un atrapante thriller psicológico con tintes de comedia.

La trama sigue a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos tradicionales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo funciona de maravilla hasta que un escritor con bloqueo creativo, encarnado por Peretti, llega a su consulta y altera por completo su rutina.

“Felicidades”, la dupla de Griselda Siciliani y Adrián Suar Bajo la dirección del reconocido cineasta Álex de la Iglesia, Suar y Siciliani protagonizarán "Felicidades", una comedia dramática y de humor negro que tiene previsto su estreno en la plataforma para finales de 2026.

Según la sinopsis oficial, un marido intenta revertir su crisis de pareja organizando un festejo de cumpleaños especial. Sin embargo, la velada perfecta se transforma en una noche caótica cuando la irrupción de un médium expone las mentiras más ocultas de los invitados en una casa que parece tener vida propia.