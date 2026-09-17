Netflix: nuevas producciones argentinas que ya causan furor entre fans
Netflix adelantó la llegada de esperadas ficciones locales con elencos estelares y reconocidos directores.
Netflix continúa apostando fuerte por la industria audiovisual nacional con la confirmación de nuevas series y películas argentinas. Tras el éxito rotundo de producciones como “El Eternauta”, “En el barro” y “Envidiosa”, el gigante del streaming adelantó la llegada de historias originales de alto impacto para los fanáticos locales.
“Lo dejamos acá”, con Ricardo Darín y Diego Peretti
La plataforma de streaming reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti en una nueva película que llegará al catálogo el 16 de octubre. Dirigida por Hernán Goldfrid, "Lo dejamos acá" promete ser un atrapante thriller psicológico con tintes de comedia.
La trama sigue a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos tradicionales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo funciona de maravilla hasta que un escritor con bloqueo creativo, encarnado por Peretti, llega a su consulta y altera por completo su rutina.
“Felicidades”, la dupla de Griselda Siciliani y Adrián Suar
Bajo la dirección del reconocido cineasta Álex de la Iglesia, Suar y Siciliani protagonizarán "Felicidades", una comedia dramática y de humor negro que tiene previsto su estreno en la plataforma para finales de 2026.
Según la sinopsis oficial, un marido intenta revertir su crisis de pareja organizando un festejo de cumpleaños especial. Sin embargo, la velada perfecta se transforma en una noche caótica cuando la irrupción de un médium expone las mentiras más ocultas de los invitados en una casa que parece tener vida propia.
“Plata quemada”, la serie basada en la obra de Ricardo Piglia
Para quienes prefieren el formato narrativo en capítulos, llegará la adaptación de “Plata quemada”. Esta nueva y ambiciosa serie, a cargo de la productora K&S Films, ya ha comenzado oficialmente su etapa de rodaje para sumar tensión al catálogo.
El proyecto audiovisual está basado en la aclamada novela de Ricardo Piglia que reconstruye un caso policial verídico: el violento asalto a un banco bonaerense en 1965 y la trágica huida de los delincuentes hacia Uruguay. Para relatar esta historia, la ficción cuenta con un elenco de primer nivel que incluye al actor Pablo Echarri.