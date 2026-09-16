Árbol de palta: cómo cultivarlo para tener frutos rápido
Para tener paltas en tu jardín de forma rápida, la clave es optar por un árbol injertado en lugar de la semilla, que demora años en dar frutos.
Tener paltas en el jardín es lo que todo amante de la jardinería anhela. Aunque es fácil su cultivo desde la semilla, este método tarda años en dar frutos, y en ocasiones, estos frutos no son de tan buena calidad como otros.
Para quienes buscan resultados rápidos y efectivos sin frustrarse en el intento, los especialistas en jardinería coinciden en que existe un atajo fundamental. Acompañado de los cuidados ambientales correctos, este método garantiza una planta sana y altamente productiva en una fracción del tiempo habitual.
El paso a paso para acelerar el proceso en el jardín
Para asegurar el éxito del cultivo y acortar los tiempos de espera, es necesario seguir estas reglas de oro:
- La elección de la planta: el gran secreto para ganar años es evitar la semilla y comprar directamente en un vivero un árbol de palta injertado. Mientras que el carozo demora casi una década, el ejemplar con injerto certificado comenzará a dar frutos entre el segundo y cuarto año de vida.
-
Iluminación al máximo: esta especie es de origen tropical y necesita abundante luz. Exige un mínimo de seis a ocho horas de sol directo al día para desarrollarse con vigor y poder florar.
Sustrato y drenaje: las raíces del palto son extremadamente sensibles al encharcamiento y la falta de oxígeno. Es vital utilizar una tierra suelta, rica en materia orgánica y asegurar un drenaje perfecto, ya sea en el suelo o agujereando bien la maceta.
Riego inteligente: requiere agua de forma regular para mantener la humedad, pero el exceso de líquido genera hongos letales. La regla básica es regar en profundidad y esperar a que los primeros centímetros de la tierra estén secos antes de volver a hidratar.