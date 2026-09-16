Árbol de palta: cómo cultivarlo para tener frutos rápido

La elección de la planta: el gran secreto para ganar años es evitar la semilla y comprar directamente en un vivero un árbol de palta injertado. Mientras que el carozo demora casi una década, el ejemplar con injerto certificado comenzará a dar frutos entre el segundo y cuarto año de vida.

Iluminación al máximo: esta especie es de origen tropical y necesita abundante luz. Exige un mínimo de seis a ocho horas de sol directo al día para desarrollarse con vigor y poder florar.

Sustrato y drenaje: las raíces del palto son extremadamente sensibles al encharcamiento y la falta de oxígeno. Es vital utilizar una tierra suelta, rica en materia orgánica y asegurar un drenaje perfecto, ya sea en el suelo o agujereando bien la maceta.