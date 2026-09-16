Por qué deberías dejar de orinar en la ducha según los expertos

El truco fácil para quitar el mal olor de la ducha y cuidar tu salud pélvica. El daño oculto que le haces a tu cuerpo cuando orinas mientras te bañas.

Hacer pipí mientras en la ducha destruye tu suelo pélvico. Parece un hábito inocente y muy cómodo para ahorrar tiempo por las mañanas. La realidad es que estás entrenando a tu cerebro para cometer un error grave sin darte cuenta.

El peligro oculto detrás de orinar bajo la ducha Tu cerebro asocia sonidos con acciones de forma automática todo el tiempo. Cuando escuchas el agua correr y orinas al mismo tiempo, creas un reflejo involuntario. Con el paso de los meses vas a sentir ganas de ir al baño cada vez que te laves las manos.

Este problema afecta con mayor fuerza a las mujeres por su anatomía. La posición correcta para vaciar la vejiga es sentada en el inodoro con los pies apoyados. Al estar de pie en la regadera, los músculos de la pelvis no se relajan por completo.

Si la vejiga no se vacía de forma total, el líquido sobrante acumula bacterias dañinas. Esto genera infecciones urinarias recurrentes y debilidad muscular con el paso de los años. Además, el ácido úrico de la pipí se impregna en las baldosas y crea malos olores.

Mantener tu baño limpio e higiénico es muy sencillo si sigues pasos básicos diarios. Acostúmbrate a usar el inodoro siempre antes de abrir la llave de la ducha. Este pequeño cambio rompe la asociación mental con el agua y protege tu salud.