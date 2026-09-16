WhatsApp permitirá usar tres cuentas en un mismo celular: cómo funcionará

WhatsApp avanza en su desarrollo para iOS con la posibilidad de tener tres cuentas activas, ofreciendo independencia total y notificaciones para cada perfil.

Separar la vida personal de la laboral en el teléfono siempre fue un desafío. Hasta hace muy poco, la única solución para manejar varios números era cargar con dos celulares o recurrir a versiones para empresas. Sin embargo, WhatsApp redobla la apuesta y planea facilitar aún más la gestión de múltiples líneas para quienes necesitan tener todo centralizado.

Según reveló el portal especializado WABetaInfo, la aplicación de mensajería de Meta se encuentra desarrollando una actualización para el sistema operativo iOS que permitirá configurar hasta tres cuentas diferentes en una misma app. Esta ampliación del límite actual busca beneficiar a quienes manejan números personales, de trabajo y para otros fines, evitando que tengan que depender de un dispositivo secundario.

Cada perfil mantendrá sus propios chats y notificaciones independientes. Shutterstock Cómo funcionará el sistema de tres cuentas Al igual que ocurre con la versión actual que permite dos perfiles, la integración de una tercera línea mantendrá el orden y la privacidad. Según las filtraciones de la versión de prueba, las características principales serán: