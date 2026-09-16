WhatsApp permitirá usar tres cuentas en un mismo celular: cómo funcionará
WhatsApp avanza en su desarrollo para iOS con la posibilidad de tener tres cuentas activas, ofreciendo independencia total y notificaciones para cada perfil.
Separar la vida personal de la laboral en el teléfono siempre fue un desafío. Hasta hace muy poco, la única solución para manejar varios números era cargar con dos celulares o recurrir a versiones para empresas. Sin embargo, WhatsApp redobla la apuesta y planea facilitar aún más la gestión de múltiples líneas para quienes necesitan tener todo centralizado.
Según reveló el portal especializado WABetaInfo, la aplicación de mensajería de Meta se encuentra desarrollando una actualización para el sistema operativo iOS que permitirá configurar hasta tres cuentas diferentes en una misma app. Esta ampliación del límite actual busca beneficiar a quienes manejan números personales, de trabajo y para otros fines, evitando que tengan que depender de un dispositivo secundario.
Cómo funcionará el sistema de tres cuentas
Al igual que ocurre con la versión actual que permite dos perfiles, la integración de una tercera línea mantendrá el orden y la privacidad. Según las filtraciones de la versión de prueba, las características principales serán:
Independencia total: cada perfil mantendrá su propio historial de chats, configuraciones, copias de seguridad y contenido multimedia. Los datos no se cruzarán en ningún momento.
Notificaciones claras: al recibir un mensaje en la tercera cuenta, la alerta indicará de manera visual a qué perfil pertenece, evitando confusiones y errores al momento de responder.
Cambio rápido: los usuarios podrán alternar entre las líneas directamente desde el menú de "Configuración", seleccionando la cuenta deseada en una lista que mostrará foto, nombre y número.
Privacidad individual: el bloqueo de la aplicación (App Lock) funcionará por separado, lo que permitirá asegurar cada perfil con su propia autenticación.
Por el momento, esta innovadora función fue detectada en la versión beta para iOS (26.37.10.15) a través de TestFlight. Al encontrarse en plena fase de desarrollo, todavía no está habilitada para el público general ni para todos los testers, pero se espera que la compañía anuncie su lanzamiento oficial en las próximas actualizaciones.