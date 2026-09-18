Netflix: la serie española de época que atrapa con una historia de secretos y amor

Ambientada en 1763, la historia disponible en Netflix, sigue a una joven que debe dejar Madrid y enfrentar secretos familiares tras la muerte de su padre.

Valle Salvaje es una de las propuestas españolas que más llama la atención dentro del amplio catálogo en Netflix. La serie combina una historia de época con secretos familiares, romance y conflictos que mantienen el interés a lo largo de sus episodios.

La trama está ambientada en 1763 y tiene como protagonista a Adriana, una joven que atraviesa un cambio inesperado después de la muerte de su padre. Tras descubrir un acuerdo que había sido firmado en secreto, debe abandonar Madrid y viajar hasta Valle Salvaje, una zona remota del norte de España. Allí deberá casarse con un hombre al que no conoce.

Netflix En su nuevo destino, Adriana se encuentra con un entorno hostil y debe adaptarse a la familia de su prometido. También tiene que convivir con su tía, doña Victoria. Mientras intenta acostumbrarse a su nueva vida, la joven comienza a descubrir secretos familiares y se acerca a una historia de amor.

Pero la muerte de su padre sigue presente. Adriana decide investigar las verdaderas causas de su fallecimiento y, en ese camino, se encuentra con distintos riesgos. La búsqueda de respuestas se convierte así en uno de los principales ejes de la historia.

El tráiler de la serie disponible en Netflix El rodaje de la serie comenzó en abril de 2024. La producción utilizó como escenario principal el municipio de La Pinilla, en Segovia. También se realizaron grabaciones en lugares históricos como el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, el Palacio de Hoyuelos y el Palacio de Aranjuez.