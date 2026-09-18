La planta resistente que llena el jardín de flores blancas desde el 21 de septiembre

Un jardín puede ganar luminosidad sin depender de plantas que exigen atención constante. El viburno ofrece flores blancas o crema, follaje abundante y una buena capacidad de adaptación. Aunque algunas variedades recuerdan a las hortensias por sus inflorescencias redondeadas, se trata de un grupo diferente, con necesidades y dimensiones propias.

El nombre viburno no identifica una única especie, sino un género que reúne arbustos y pequeños árboles de tamaños muy diversos. Hay ejemplares de hojas perennes y otros que pierden el follaje durante los meses fríos. La época de floración, el perfume, la forma de las flores y la resistencia climática también cambian según la variedad elegida.

La mayoría de los viburnos se desarrollan mejor en espacios abiertos y soleados, aunque numerosas especies aceptan la semisombra. En regiones con veranos intensos, una ubicación que reciba luz durante la mañana y quede protegida en las horas de mayor temperatura puede reducir el estrés provocado por el calor. Una exposición demasiado oscura, en cambio, suele limitar la cantidad de flores.

El suelo debe conservar algo de humedad, pero permitir que el agua salga con facilidad. Los terrenos compactados o que permanecen anegados aumentan el riesgo de problemas en las raíces. Antes de plantar, puede incorporarse compost maduro para mejorar la estructura y sumar materia orgánica. La Universidad Estatal de Carolina del Norte indica que estas plantas suelen preferir tierras fértiles, húmedas y bien drenadas.

Durante el primer año, el riego cumple una función central porque el arbusto todavía está desarrollando su sistema radicular. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, sin permanecer empapada. En épocas cálidas conviene revisar los primeros centímetros del suelo antes de agregar agua. Una vez establecido, el ejemplar puede necesitar menos intervención, aunque las especies de raíces superficiales requieren apoyo durante períodos secos.

Cómo cuidar sus flores y controlar el tamaño

Los viburnos no suelen demandar una fertilización frecuente cuando crecen en un terreno de buena calidad. Una capa anual de compost o mantillo alrededor de la planta ayuda a conservar la humedad, aporta nutrientes y limita el desarrollo de malezas. El material no debe quedar pegado al tronco, ya que esa acumulación puede favorecer la pudrición de la base.

La poda depende de la especie. Muchas variedades solo necesitan que se retiren ramas secas, dañadas o mal orientadas. Si el objetivo es controlar la forma, el corte debe realizarse después de la floración para evitar eliminar los brotes que producirán flores en la temporada siguiente. La Royal Horticultural Society advierte que algunos viburnos requieren poca o ninguna poda, mientras que otros admiten recortes anuales.

Tampoco conviene retirar automáticamente todas las flores marchitas. En numerosas especies, luego de la floración aparecen frutos rojos, azules o negros que aportan otro cambio de color y sirven de alimento para las aves. Su formación puede depender de la presencia de más de un ejemplar compatible que permita la polinización cruzada.

Qué variedad de viburno conviene elegir

Antes de comprar, es necesario conocer el nombre completo de la especie o cultivar. Algunos viburnos permanecen compactos y pueden crecer en recipientes amplios; otros superan varios metros y necesitan espacio para desarrollar su copa. También existen variedades apropiadas para formar cercos, ejemplares perfumados y tipos con flores en forma de bola, similares visualmente a las hortensias.

El Viburnum tinus conserva sus hojas y funciona bien como cerco, mientras que distintos cultivares de Viburnum plicatum presentan inflorescencias blancas especialmente vistosas. Elegir según el clima, el espacio disponible y la exposición evita podas constantes y problemas posteriores. Con esa decisión resuelta, un suelo drenante y riegos atentos durante su establecimiento suelen ser suficientes para mantener el arbusto saludable.