Por qué recomiendan y para qué sirve envolver una ramita de romero con algodón

Cultivar romero en casa es una opción práctica y accesible para sumar verde a cualquier balcón o jardín . Un punto a favor de esta especie es su facilidad para multiplicarse utilizando un ejemplar ya existente, evitando así el gasto en semillas o insumos adicionales.

El camino más efectivo es con esquejes, que consiste en cortar un brote de una planta madura para que genere su propio sistema radicular. En esta tarea, muchos especialistas aplican un recurso clave: rodear el extremo inferior del tallo con algodón ligeramente humedecido.

Esta técnica permite conservar la hidratación adecuada en la zona de corte durante la fase previa a la salida de las raíces. Mantener ese nivel constante de humedad evita que el brote sufra deshidratación, aunque la precisión es fundamental: la mota de algodón debe estar húmeda al tacto, pero jamás saturada de agua.

En primer lugar, buscar un tallo vigoroso y firme de entre 10 y 15 centímetros. Es conveniente descartar partes demasiado leñosas, envejecidas o con signos de deterioro en sus hojas.

Después realizar un corte firme en la base y despejar las hojas del tramo inferior , manteniendo únicamente el follaje en el extremo superior. Luego, humedecer un trozo pequeño de algodón, escurrir el exceso de agua y envolver la parte deshojada del tallo.

Revisar periódicamente que el material conserve la humedad sin encharcarse. Si pierde hidratación, basta con aplicar unas gotas; si retiene demasiado líquido, aumenta el riesgo de organismos fúngicos.

Una vez que el brote desarrolle raíces visibles, está listo para pasarse a un recipiente con tierra suelta y un drenaje eficiente.

El fallo principal durante la propagación por esquejes de esta planta suele ser el exceso de agua. Si el medio retiene un volumen excesivo de líquido, la estructura del tallo puede descomponerse antes de emitir raíces.

La clave radica en lograr una ventilación equilibrada junto con la humedad. Si la zona envuelta se oscurece, pierde firmeza o despide mal olor, el brote se habrá deteriorado y será necesario desecharlo.