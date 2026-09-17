Las 3 plantas que ayudan a mantener las moscas lejos de casa
Mantener las moscas a raya es posible con estas tres plantas cuyas fragancias intensas actúan como un escudo protector natural en tu casa.
La elección de las plantas para el jardín o el interior del casa no debe basarse únicamente en su belleza. Muchas especies cumplen una función que va más allá de lo decorativo, como es el caso de las variedades aromáticas. Además de aportar frescura, estas hojas esconden un beneficio sumamente práctico para el día a día: actúan como un escudo protector contra las plagas.
Con los cambios de temperatura, la presencia de moscas y otros insectos suele convertirse en un problema cotidiano. Para evitar el uso constante de aerosoles químicos, incorporar estas plantas de manera estratégica resulta una solución ecológica. A continuación, las tres opciones más efectivas para sumar a tu casa:
Albahaca: su aroma penetrante resulta insoportable para los insectos. Es ideal para colocar en macetas cerca de las ventanas, las puertas de acceso o directamente sobre la mesada de la cocina.
Lavanda: aunque su fragancia es muy relajante y agradable para las personas, funciona como un potente repelente natural gracias a la intensidad de sus aceites esenciales.
Menta: el fuerte olor que desprenden sus hojas actúa como una barrera efectiva. Además de ahuyentar plagas, es una especie de fácil cuidado que crece rápido en interiores luminosos.
Cómo potenciar su efecto contra moscas
Para que estas especies cumplan su función repelente en el hogar, es importante mantenerlas saludables y posicionarlas en lugares estratégicos, como cerca de puertas o ventanas. A su vez, para maximizar su potencial, se recomienda frotar suavemente el follaje de vez en cuando. Esta simple acción facilita la liberación de los aceites esenciales al ambiente y refuerza de manera inmediata la barrera natural contra los insectos.