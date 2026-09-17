Las 3 plantas que ayudan a mantener las moscas lejos de casa

Mantener las moscas a raya es posible con estas tres plantas cuyas fragancias intensas actúan como un escudo protector natural en tu casa.

La elección de las plantas para el jardín o el interior del casa no debe basarse únicamente en su belleza. Muchas especies cumplen una función que va más allá de lo decorativo, como es el caso de las variedades aromáticas. Además de aportar frescura, estas hojas esconden un beneficio sumamente práctico para el día a día: actúan como un escudo protector contra las plagas.

Con los cambios de temperatura, la presencia de moscas y otros insectos suele convertirse en un problema cotidiano. Para evitar el uso constante de aerosoles químicos, incorporar estas plantas de manera estratégica resulta una solución ecológica. A continuación, las tres opciones más efectivas para sumar a tu casa: