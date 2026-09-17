La lengua de suegra en forma de roseta, ideal para espacios reducidos

Conocida popularmente como " lengua de suegra " , la Sansevieria es un clásico del diseño de interiores por su resistencia. Sin embargo, cuando el espacio es acotado, las variedades tradicionales de hojas largas pueden resultar voluminosas. Es allí donde se destaca la Sansevieria Hahnii.

Se trata de una variante enana de la planta que conserva todas las virtudes de la familia en una presentación mucho más práctica.

A diferencia de las especies erguidas, la Hahnii presenta un follaje denso que se despliega desde la base formando una vistosa roseta. Su ritmo de desarrollo es pausado y muestra una excelente tolerancia a rincones con escasa luminosidad natural.

Al tratarse de una suculenta , sus tejidos carnosos y rizomas funcionan como reserva hídrica, lo que la vuelve apta para tolerar períodos de sequedad sin inconvenientes.

El exceso de agua representa su principal enemigo. Es indispensable permitir que la tierra se seque casi por completo antes de volver a regar. La periodicidad variará según la estación, la luz ambiente y el tamaño del contenedor.

Al ser de lento crecimiento, este tipo de plantas no requieren cambios constantes de recipiente. Se sugiere evitar macetas desproporcionadamente grandes para no retener humedad residual en exceso.

Por otro lado, requiere una mezcla liviana y aireada que facilite el escurrimiento rápido del agua, evitando tierras pesadas que tiendan a apelmazarse.

La planta también tolera la sombra moderada, pero prospera mejor en ambientes con abundante luz indirecta. Conviene evitar la radiación solar directa y prolongada para no quemar el follaje.

Método de propagación por hijuelos

Multiplicar esta planta es un proceso sencillo que se realiza mediante la separación de los brotes laterales que nacen junto a la base.

Para garantizar un trasplante exitoso, se deben seleccionar aquellos "hijos" que ya cuenten con un sistema radicular propio y efectuar el corte del rizoma con un instrumento limpio. Si la incisión es amplia, resulta conveniente dejar cicatrizar la herida al aire durante un par de días antes del primer riego, previniendo así posibles pudriciones por humedad en la zona cortada.