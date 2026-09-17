Potus con hojas amarillas: qué revisar antes de volver a regarlo

Una hoja amarilla aislada no siempre anuncia que el potus está enfermo. El problema merece atención cuando el cambio de color alcanza varias hojas, aparece junto con tallos débiles o coincide con un sustrato que permanece húmedo durante días. Antes de aplicar fertilizantes, conviene revisar cómo, cuándo y dónde se riega la planta.

El potus, también conocido por su nombre botánico Epipremnum, tolera distintas condiciones de interior, pero no es inmune a los desequilibrios. El amarilleo o clorosis puede responder al exceso o la falta de agua, poca iluminación, sol directo, raíces deterioradas, deficiencias nutricionales o plagas. La ubicación de las hojas afectadas y la presencia de marchitez, manchas o caída ayudan a orientar el diagnóstico. Si solo pierde de manera gradual alguna hoja vieja, también puede tratarse de su renovación natural, según explica la Royal Horticultural Society .

El riego demasiado frecuente es una de las causas habituales. Cuando el sustrato permanece saturado, el agua ocupa los espacios que deberían contener aire y las raíces pierden capacidad para funcionar. La guía de cultivo del Epipremnum recomienda esperar hasta que se sequen los dos centímetros superiores del compost antes de volver a regar.

En lugar de seguir un calendario fijo, es preferible comprobar la humedad con un dedo: si la capa superficial continúa mojada, todavía no necesita agua. Cuando llegue el momento, se debe regar hasta que el excedente salga por los agujeros de la maceta y luego vaciar el plato. Si el suelo tarda demasiado en secarse, hay olor desagradable o la planta pierde vigor, será necesario revisar las raíces y el estado del sustrato.

Esta especie crece mejor con luz abundante e indirecta. Un rincón demasiado oscuro puede reducir el crecimiento y la intensidad de sus tonos, mientras que el sol fuerte puede quemar el follaje. El cambio de ubicación debe ser gradual, especialmente si la planta pasará de un espacio con sombra a otro más luminoso. La maceta, por su parte, tiene que contar con orificios en la base. Un recipiente cerrado o demasiado grande retiene más humedad y aumenta el riesgo de pudrición. La Universidad de Minnesota aconseja pasar a un contenedor apenas mayor cuando las raíces ocupan casi todo el espacio o salen por los agujeros.

La coloración amarilla tampoco debe atribuirse automáticamente al riego. Las deficiencias de hierro suelen aparecer primero en las hojas jóvenes, mientras que la falta de nitrógeno afecta inicialmente a las más antiguas. Algunas plagas chupadoras, como ácaros, cochinillas o moscas blancas, también pueden debilitar el follaje. Por eso conviene observar el reverso de las hojas, los tallos y la superficie del sustrato antes de agregar abono. Fertilizar una planta con raíces dañadas no corrige el problema de origen y puede sumar estrés.

Cómo ayudar a que la planta vuelva a crecer

El primer paso consiste en corregir una sola causa a la vez y observar la respuesta. Hay que retirar las hojas completamente amarillas o secas con una tijera limpia, mantener las que todavía conservan tejido verde y evitar mudanzas constantes. Si el sustrato está empapado, se debe suspender el riego hasta que pierda humedad; si carece de drenaje, corresponde cambiar la maceta.

La recuperación se reconoce en los brotes nuevos y en la ausencia de más hojas afectadas, no en el regreso del color verde a las partes dañadas. También es importante mantener el potus lejos de niños y mascotas, ya que se trata de una planta tóxica si se ingiere. Con luz indirecta, drenaje libre y riegos definidos por la humedad real del suelo, la planta puede retomar un crecimiento estable sin intervenciones excesivas.