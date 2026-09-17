Cómo salvar al potus cuando tiene las hojas amarillas

El potus se destaca entre las plantas de interior más populares gracias a su resistencia y facilidad para adaptarse a distintos espacios. Sin embargo, la aparición de hojas amarillentas suele ser la primera señal de alerta sobre algún desequilibrio en sus condiciones de cultivo.

Esto ocurre por problemas vinculados a la luz, la ventilación o los hábitos de riego. Es por eso que identificar la causa a tiempo y ajustar los cuidados básicos permite revertir el daño y devolverle el verde característico.

El riego en exceso es el principal motivo que afecta a la planta . Aunque la especie demanda cierta humedad, el encharcamiento prolongado pudre las raíces e impide la correcta absorción de nutrientes.

Es posible salvar al potus con algunos cuidados. Fuente: IA Gemini.

El potus, si bien tolera espacios con iluminación moderada, la escasez de luz indirecta debilita el follaje y hace que pierda su pigmentación.

Por otro lado, los sustratos muy compactos o macetas sin orificios de salida retienen un exceso de agua en la base.

Pasos para recuperar la planta

En primer lugar, usar recipientes con perforaciones en la base y vaciar el plato inferior tras regar para evitar que las raíces queden sumergidas.

Situar el potus en un ambiente iluminado, idealmente cerca de ventanas, evitando el sol directo e intenso para no quemar las hojas.

En cuanto a la poda, cortar con tijeras desinfectadas únicamente las hojas secas o totalmente amarillas. Aquellas que aún mantengan zonas verdes pueden conservarse mientras la planta se recupera.