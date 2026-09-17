Un sistema desarrollado en Alemania utiliza bloques de madera maciza que se ensamblan entre sí y permite construir casas en siete días.

Una empresa alemana desarrolló un sistema que busca acelerar la construcción de casas. Se trata de bloques de madera maciza que se ensamblan como piezas de LEGO y permiten levantar el casco estructural de una vivienda en aproximadamente una semana. La propuesta no utiliza cemento, tornillos ni materiales sintéticos.

La tecnología fue desarrollada por la firma NiTO Holzstein. El sistema utiliza piezas modulares de madera estructural certificada que encajan mediante un mecanismo de machihembrado. De esta manera, no se necesitan mortero, anclajes metálicos ni adhesivos para unir los bloques.

Los bloques están fabricados con madera estructural de clase C24, un material utilizado en Europa por su resistencia y estabilidad. Incluso las uniones internas se realizan con clavos de madera. Así, se evita el uso de componentes metálicos y también se facilita el reciclaje de la estructura cuando termina su vida útil.

El sistema europeo que permite construir casas en 7 días NiTO Holzstein El gran atractivo del sistema: las casas se pueden levantar en 7 días Uno de los principales atractivos del método es la velocidad de montaje. Según la empresa, un trabajador capacitado puede armar un metro cuadrado de pared en menos de un minuto. En el caso de una vivienda unifamiliar, el casco estructural puede quedar terminado en unos siete días.

El sistema también apunta a reducir algunos recursos utilizados durante una obra. Entre sus ventajas se mencionan un menor tiempo de construcción, menos consumo energético y una menor necesidad de maquinaria pesada. Además, puede disminuir los costos laborales durante la etapa estructural y facilitar proyectos de autoconstrucción asistida.