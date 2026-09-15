Día de la Adopción: por qué se conmemora cada 15 de septiembre en Argentina

Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Adopción en Argentina. La fecha recuerda una ley sancionada en 1948 y busca visibilizar derechos.

Cada 15 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Adopción. La fecha busca generar conciencia sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en el seno de una familia. El día elegido tiene un motivo histórico y aquí te lo contamos.

El 15 de septiembre de 1948 se sancionó la Ley 13.252, considerada la primera legislación argentina que estableció un régimen legal para la adopción. La norma marcó un cambio en la protección de la infancia. La jornada también apunta a promover el derecho de los chicos a crecer en un entorno familiar cuando no pueden recibir los cuidados necesarios de su familia de origen. Además, busca brindar información sobre los procesos de adopción y derribar prejuicios relacionados con ellos.

Otro de los objetivos es recordar que el interés superior del niño debe ser el eje de las decisiones judiciales y administrativas. También se busca acompañar y fortalecer a las familias durante el proceso adoptivo.

Día Nacional de la Adopción Archivo MDZ Qué busca el Día Nacional de la Adopción La Ley 13.252 estableció que el vínculo adoptivo debía concretarse mediante una resolución judicial. Con el paso de los años, el sistema fue modificándose y aquella legislación fue reemplazada en 1971 por la Ley 19.134.

Más adelante se incorporaron nuevas modificaciones hasta llegar al sistema vigente. Actualmente, el Código Civil y Comercial establece que la adopción busca garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan vivir, crecer y desarrollarse en una familia cuando la de origen no puede brindarles los cuidados afectivos y materiales necesarios.