Jake Gyllenhaal protagoniza una de las películas de acción más intensas del streaming

Un hombre le salvó la vida en medio de una guerra. Cuando llegó el momento de devolverle el favor, Jake Gyllenhaal hizo algo que parecía una locura: volvió al lugar del que había conseguido escapar. Así comienza El pacto, la película de acción dirigida por Guy Ritchie que puede verse en Prime Video .

Lo interesante es que Ritchie deja bastante de lado el estilo frenético y cargado de humor que suele aparecer en buena parte de su filmografía para construir una película mucho más dura y tensa. El resultado combina grandes secuencias de acción con un relato de supervivencia que se apoya, sobre todo, en la relación entre sus dos protagonistas. Jake Gyllenhaal y Dar Salim sostienen una historia en la que la lealtad termina siendo tan importante como escapar con vida.

La película sigue al sargento estadounidense John Kinley ( Jake Gyllenhaal ), destinado en Afganistán junto a su unidad. Para comunicarse con la población local, el grupo trabaja con Ahmed ( Dar Salim ), un intérprete que conoce el terreno y el idioma.

Durante una misión, la unidad cae en una emboscada. Kinley resulta gravemente herido y Ahmed se convierte en su única posibilidad de sobrevivir. El intérprete consigue trasladarlo a través de un territorio controlado por los talibanes y finalmente logra ponerlo a salvo.

Cuando Kinley regresa a Estados Unidos, descubre que Ahmed no recibió el permiso para abandonar Afganistán que le habían prometido. Su antiguo compañero quedó atrapado junto a su familia y corre el riesgo de ser perseguido por haber colaborado con los estadounidenses.

Ante esa situación, Kinley decide regresar a Afganistán. Esta vez no tiene una misión oficial ni el respaldo de su unidad. Su objetivo es encontrar a Ahmed y devolverle el favor que le permitió seguir con vida.

Mirá el tráiler de la película

Aunque la historia transcurre en Afganistán, la película se filmó en España, principalmente en la provincia de Alicante, donde distintas localizaciones fueron utilizadas para recrear los paisajes de la guerra. Y aunque no cuenta un caso real específico, Ritchie se inspiró en los testimonios de intérpretes afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses y quedaron expuestos tras la retirada del país.

Aunque El pacto tiene tiroteos, persecuciones y escenas de combate, Guy Ritchie utiliza la acción para reforzar el vínculo entre los personajes. La película funciona especialmente cuando deja en segundo plano el despliegue militar y se concentra en la deuda que Kinley siente con Ahmed. La película terminó recibiendo una respuesta positiva de la crítica, con un 82% de aprobación en Rotten Tomatoes.

El reparto también incluye a Antony Starr, Alexander Ludwig, Emily Beecham y Jonny Lee Miller. La película fue escrita por Guy Ritchie junto a Ivan Atkinson y Marn Davies, colaboradores habituales del director.

Con Jake Gyllenhaal al frente, una historia de supervivencia y el sello de Guy Ritchie, El pacto es una opción para quienes buscan una película de acción que tenga algo más detrás de los disparos y las persecuciones.