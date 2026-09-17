Los ejercicios para tener una cintura firme después de los 55 que son mejores que la plancha

Mantener una zona media firme y una buena postura después de los 55 años es posible con una serie de ejercicios específicos que no requieren ir al gimnasio.

Tonificar la zona media y corregir la postura no requiere siempre acudir a un gimnasio ni realizar las tradicionales planchas abdominales. Según advierte Emily Hollon, instructora de Pilates y fundadora de Core Collective, en una publicación del portal Eat This, Not That!, hay una rutina de ejercicios accesibles para realizar en una colchoneta.

Rutina de 5 ejercicios para el abdomen y la espalda Hay distintos ejercicios para una cintura firme y un abdomen plano. El primer ejercicio es el dead bug (Insecto muerto). Está enfocado en la estabilidad pélvica y el abdomen profundo. Boca arriba, con brazos hacia el techo y rodillas flexionadas a 90°, se desciende de forma controlada un brazo y la pierna opuesta mientras se mantiene la espalda baja pegada al suelo. Se alterna lado a lado.

La segunda opción son los toques de puntera. Se trata de una versión inicial para cuidar la zona lumbar. En la misma posición tumbada y con brazos a los costados, se baja un pie lentamente hasta tocar el suelo con la punta, regresando a la posición inicial antes de cambiar de pierna.

El tercer ejercicio es el nadador. La persona está boca abajo, este está diseñado para activar la cadena posterior. Se despegan ligeramente el pecho y las extremidades del suelo para realizar un aleteo suave y alternado de brazos y piernas opuestas, manteniendo la pelvis fija.

En tanto, la bicicleta abdominal es ideal para trabajar los oblicuos. Desde la posición supina con manos en la nuca, se busca llevar el codo hacia la rodilla contraria mientras la otra pierna se extiende.