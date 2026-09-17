Cómo limpiar la grasa del microondas con limón fácilmente
El limón se convierte en tu mejor aliado para la limpieza del microondas, gracias a sus propiedades y el poder del vapor para ablandar la grasa.
Mantener la higiene del microondas puede resultar una tarea tediosa, especialmente cuando se acumulan restos de comida. Para resolver este problema, el limón se posiciona como el aliado natural perfecto para quitar la grasa de forma rápida y sin esfuerzo, reemplazando los limpiadores industriales.
Este truco casero aprovecha las propiedades astringentes del ácido cítrico combinadas con el poder del vapor. La reacción ablanda la suciedad más adherida en las paredes del electrodoméstico, facilitando su remoción en cuestión de minutos y neutralizando los malos olores.
El paso a paso para desengrasar el microondas
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Preparación: exprimir el jugo de un limón en un recipiente con media taza de agua e introducir también las mitades exprimidas en el recipiente.
Calentamiento: encender el microondas entre 3 y 5 minutos, hasta que el agua hierva y el vidrio se empañe.
Reposo: dejar la puerta cerrada por 5 minutos adicionales para que el vapor encapsulado actúe de forma directa sobre la grasa incrustada.
Limpieza final: retirar el recipiente con cuidado de no quemarse y repasar todas las paredes interiores con un paño húmedo o una esponja suave.
Qué otros ingredientes de casa ayudan a desengrasar
En caso de no contar con limón, el vinagre blanco se presenta como otro aliado de la alacena para desengrasar electrodomésticos gracias a sus propiedades antibacterianas y su capacidad para disolver la suciedad adherida. Se puede utilizar con el mismo método de vaporización dentro del microondas o aplicarlo directamente sobre un paño húmedo para repasar las paredes interiores.