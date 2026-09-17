Cómo limpiar la grasa del microondas con limón fácilmente

El limón se convierte en tu mejor aliado para la limpieza del microondas, gracias a sus propiedades y el poder del vapor para ablandar la grasa.

El ácido del limón combinado con el calor afloja los restos de comida adheridos al microondas. Foto: Archivo

Mantener la higiene del microondas puede resultar una tarea tediosa, especialmente cuando se acumulan restos de comida. Para resolver este problema, el limón se posiciona como el aliado natural perfecto para quitar la grasa de forma rápida y sin esfuerzo, reemplazando los limpiadores industriales.

Este truco casero aprovecha las propiedades astringentes del ácido cítrico combinadas con el poder del vapor. La reacción ablanda la suciedad más adherida en las paredes del electrodoméstico, facilitando su remoción en cuestión de minutos y neutralizando los malos olores.