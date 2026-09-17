Guía rápida de jardinería para preparar a las lavandas antes de la primavera

Acondicionar tu jardín antes de la primavera con cuidados específicos para la lavanda es clave para potenciar su aroma y belleza.

La transición del invierno a la primavera es el momento clave para revitalizar el jardín y acondicionar las plantas tras los meses de frío. Entre las especies más populares de los hogares, se encuentra la lavanda. Una planta que se destaca por su inconfundible aroma y su belleza.

Para que esta planta desplegue todo su potencial durante los días de calor, es indispensable prepararla adecuadamente justo antes de que comience su etapa de mayor crecimiento. Llevar a cabo una rutina de mantenimiento preventivo evitará que la planta se deteriore o sufra enfermedades fúngicas.

Poda estratégica para estimular brotes Esta es la tarea fundamental de la época. Se recomienda recortar aproximadamente un tercio de la planta para darle una forma redondeada y estimular el nacimiento de nuevos brotes. Es vital cortar solo las partes verdes y evitar tocar las ramas más leñosas y marrones de la base, ya que esas zonas no volverán a regenerarse si se cortan.

Limpieza del entorno y ventilación Resulta indispensable retirar las hojas secas, ramas rotas y malezas acumuladas alrededor del tallo principal. Esta simple acción mejora significativamente la circulación del aire y previene la retención de humedad perjudicial, lo que mantiene alejadas a posibles plagas.

Mucho sol, riegos espaciados y evitar fertilizantes: cómo hacer para que la lavanda brille en primavera. Foto: Archivo Revisión exhaustiva del drenaje Las lavandas son especies de origen mediterráneo y, por lo tanto, no toleran los encharcamientos en sus raíces. Este es un excelente momento para remover la tierra superficial y, en caso de que estén plantadas en macetas, asegurar que los orificios de salida funcionen correctamente para evitar que el agua se estanque.