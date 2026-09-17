WhatsApp: nuevo botón para buscar mensajes en los chats

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada, suma un atajo para optimizar la búsqueda de mensajes dentro de chats y canales.

WhatsApp continúa optimizando la experiencia de sus usuarios y, en esta ocasión, presentó una herramienta muy esperada para agilizar la navegación interna. Se trata de un nuevo atajo de búsqueda diseñado específicamente para encontrar mensajes dentro de los chats y canales de forma mucho más rápida y directa.

Hasta ahora, para rastrear un texto específico dentro de una conversación, era necesario ingresar a la información del perfil del contacto o del grupo y desde allí activar la lupa. Con esta nueva actualización, la plataforma de Meta elimina esos pasos intermedios y permite activar el modo de búsqueda directamente desde la ventana de chat activa.

Cómo funciona el nuevo botón El diseño de esta herramienta fue pensado para ser funcional sin entorpecer la lectura habitual. Según el portal especializado WABetaInfo, su funcionamiento se destaca por las siguientes características: