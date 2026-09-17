WhatsApp: nuevo botón para buscar mensajes en los chats
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada, suma un atajo para optimizar la búsqueda de mensajes dentro de chats y canales.
WhatsApp continúa optimizando la experiencia de sus usuarios y, en esta ocasión, presentó una herramienta muy esperada para agilizar la navegación interna. Se trata de un nuevo atajo de búsqueda diseñado específicamente para encontrar mensajes dentro de los chats y canales de forma mucho más rápida y directa.
Hasta ahora, para rastrear un texto específico dentro de una conversación, era necesario ingresar a la información del perfil del contacto o del grupo y desde allí activar la lupa. Con esta nueva actualización, la plataforma de Meta elimina esos pasos intermedios y permite activar el modo de búsqueda directamente desde la ventana de chat activa.
Cómo funciona el nuevo botón
El diseño de esta herramienta fue pensado para ser funcional sin entorpecer la lectura habitual. Según el portal especializado WABetaInfo, su funcionamiento se destaca por las siguientes características:
Ubicación inteligente: el botón aparece en la parte superior de la pantalla, justo debajo de la barra de navegación, únicamente cuando el usuario desliza la pantalla hacia arriba para leer mensajes antiguos.
Desaparición automática: al regresar a los mensajes más recientes en la parte inferior del chat, el atajo se oculta solo para mantener la interfaz visualmente limpia.
Aplicación en canales: la función no se limita a los chats individuales o grupales, sino que también está habilitada para los canales de difusión, lo que facilita enormemente la búsqueda de actualizaciones viejas en cuentas que publican con frecuencia.
Disponibilidad de la actualización
Por el momento, esta función correspondiente a la versión 26.36.74 comenzó a implementarse de manera gradual y exclusiva para los usuarios del sistema operativo iOS. Quienes posean un iPhone ya pueden revisar la App Store para descargar la última actualización de la aplicación, aunque se aclaró que la herramienta se irá habilitando para el resto de las cuentas en el transcurso de las próximas semanas.