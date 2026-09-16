WhatsApp permitirá compartir diseños de chats: cómo funcionará la nueva herramienta

WhatsApp prepara una nueva función que permite compartir diseños en los chats con otros usuarios. Así será su implementación en la app.

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp, trabaja en una nueva función que promete cambiar la forma en que los usuarios personalizan sus conversaciones. Se trata de una herramienta que permitirá compartir el diseño visual de un chat con otras personas, una novedad que apunta a hacer más social y dinámica la experiencia dentro de la plataforma.

Según se conoció a partir de versiones en desarrollo, la función permitirá que un usuario cree un estilo de chat —con fondos, colores y configuraciones personalizadas— y lo envíe a otros contactos para que puedan aplicarlo fácilmente en sus propias conversaciones.

La idea es simplificar un proceso que hasta ahora era individual y manual. Con esta actualización, los usuarios no solo podrán personalizar su experiencia, sino también replicar el diseño de chats que les resulte atractivo sin necesidad de configurarlo desde cero.

Los cambios que prepara WhatsApp Este cambio se enmarca en una tendencia que la plataforma viene profundizando en los últimos meses: ofrecer más herramientas de personalización. De hecho, ya existen opciones para modificar fondos o aplicar temas, y se espera que esta nueva función amplíe esas posibilidades al sumar un componente colaborativo.

Además, el sistema estaría pensado para ser intuitivo, con opciones para compartir el diseño mediante un simple envío dentro del chat, similar a como se comparten stickers o archivos.