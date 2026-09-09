Dale un giro a tu budín: receta para que lo rellenes con dulce de leche
Sorprende a todos con un budín dorado y esponjoso por fuera, y un corazón de dulce de leche que lo hace una merienda única.
El budín con corazón de dulce de leche es una de esas recetas que sorprenden al cortar la primera porción. Por fuera queda dorado y esponjoso, mientras que en el centro guarda un relleno cremoso de dulce de leche que lo convierte en una merienda irresistible. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el dulce de leche quede en el centro del budín y no se hunda: mezclarlo con un poquito de harina y colocarlo sobre una primera capa de masa antes de cubrirlo por completo. Así se mantiene como un delicioso corazón.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 ml de aceite
- 120 ml de leche
- 250 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 300 gr de dulce de leche repostero
- 1 cucharada de harina
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable (para decorar)
Pasos
- Batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina leudante y la sal. Mezclá suavemente hasta obtener una masa homogénea.
- En otro recipiente, mezclá el dulce de leche repostero con una cucharada de harina. Esto ayudará a que conserve su posición durante la cocción.
- Volcá la mitad de la masa en una budinera enmantecada y enharinada.
- Colocá el dulce de leche en el centro, formando una franja longitudinal, sin llegar a los bordes.
- Cubrí con el resto de la masa y alisá suavemente la superficie.
- El gran secreto de esta receta es cubrir completamente el dulce de leche con masa y no colocarlo demasiado cerca de los bordes. Así queda contenido en el centro y forma el corazón al cortar el budín.
- Horneá a 170 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo en la parte de masa salga limpio.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y espolvoreá con azúcar impalpable por encima antes de cortar.