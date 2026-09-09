Dale un giro a tu budín: receta para que lo rellenes con dulce de leche

Pasos

Batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.

Incorporá la harina leudante y la sal. Mezclá suavemente hasta obtener una masa homogénea.

En otro recipiente, mezclá el dulce de leche repostero con una cucharada de harina. Esto ayudará a que conserve su posición durante la cocción.

Volcá la mitad de la masa en una budinera enmantecada y enharinada.

Colocá el dulce de leche en el centro, formando una franja longitudinal, sin llegar a los bordes.

Cubrí con el resto de la masa y alisá suavemente la superficie.

El gran secreto de esta receta es cubrir completamente el dulce de leche con masa y no colocarlo demasiado cerca de los bordes. Así queda contenido en el centro y forma el corazón al cortar el budín.

Horneá a 170 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo en la parte de masa salga limpio.