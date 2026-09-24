Manchas negras en las juntas del baño: cómo limpiarlas y evitar que vuelvan

La ducha termina, el espejo se despeja y el baño parece seco. Sin embargo, en las juntas de los azulejos y las esquinas puede quedar humedad durante horas. Cuando aparecen manchas oscuras, la primera reacción suele ser frotarlas. Antes de elegir un producto, conviene averiguar por qué se formaron.

El vapor que entra en contacto con superficies frías se condensa y deja agua sobre ellas. Esa humedad puede favorecer la aparición de moho, pero no permite atribuirle automáticamente todas las manchas: una filtración o una pérdida de cañería también puede mantener mojada una zona. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda controlar la humedad y reparar las fugas para impedir que el problema reaparezca.

Los expertos proponen una preparación casera con 250 mililitros de agua oxigenada, 50 mililitros de detergente y dos cucharadas de bicarbonato. Indica aplicarla sobre las zonas manchadas, esperar al menos diez minutos, frotar con suavidad, retirar los restos y secar. Esa fórmula forma parte del artículo de origen; las recomendaciones oficiales consultadas no la presentan como un tratamiento necesario ni garantizan que quite toda marca.

Para superficies duras, la EPA aconseja frotar el moho con agua y detergente y secar por completo después. Un cepillo pequeño puede ayudar a llegar a los espacios entre azulejos, siempre que no dañe la junta. Si se usa un producto de limpieza, hay que seguir las indicaciones de su envase y ventilar el ambiente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que nunca debe mezclarse lavandina con otros limpiadores.

Una junta limpia puede volver a oscurecerse si permanece húmeda tras cada ducha. Abrir la ventana o usar un extractor que expulse el aire al exterior ayuda a retirar el vapor; secar las superficies donde queda agua también reduce la humedad disponible.

La EPA recomienda además revisar las zonas frías donde se produce condensación. Si siempre se moja el mismo rincón, vale la pena comprobar el estado de las juntas, los sellos de la bañera y las cañerías cercanas.

Una mezcla que no falla.

Cuándo la limpieza no alcanza

Si la mancha se extiende, reaparece rápidamente o viene acompañada de materiales húmedos y dañados, hace falta buscar la fuente de agua. La EPA señala que las áreas extensas de moho o los daños importantes por agua pueden requerir una evaluación especializada.

También advierte que algunas manchas dejan marcas permanentes, incluso después de limpiar la superficie. En esos casos, insistir con el cepillo no resuelve la causa: el paso decisivo es reparar la filtración o mejorar la ventilación para que el baño pueda secarse.