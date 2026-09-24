Dónde poner la lengua de suegra en casa para aumentar la prosperidad, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, la ubicación de la lengua de suegra es fundamental para que actúe como un imán de prosperidad.

Dentro de la filosofía del Feng Shui, pocas plantas tienen una reputación tan dual y poderosa como la Sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra. Por la forma afilada, vertical y firme de sus hojas, esta especie es considerada una gran emisora de energía Yang (activa y vibrante).

Sin embargo, para que funcione como un imán de abundancia y no como un generador de estrés, la ubicación estratégica dentro de la casa es el factor determinante.

Cuáles son los puntos estratégicos para la lengua de suegra. Shutterstock Los rincones magnéticos para la prosperidad Para multiplicar el dinero y activar el flujo de la buena suerte, el Feng Shui recomienda ubicar la lengua de suegra junto a la puerta de entrada, para bloquear malas energías. Otra coordenada clave es la esquina sureste de la casa o del living para estimular el crecimiento económico o situarla cerca de las ventanas apuntando hacia el exterior permite que sus hojas afiladas actúen como un escudo protector.

Los espacios prohibidos que cortan la buena racha Así como tiene el poder de impulsar la economía personal, una lengua de suegra mal ubicada puede generar un efecto rebote. Existen dos lugares donde nunca debe colocarse: