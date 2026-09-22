Época de cucarachas: tips de limpieza para mantenerlas alejadas
Ante la llegada de la primavera y las altas temperaturas, las cucarachas se vuelven una presencia indeseada en la casa, especialmente en la cocina y el baño.
Con la llegada de la primavera y los días de calor, aparecen algunos intrusos indeseados en casa: las cucarachas. La cocina y el baño suelen ser el lugar donde más aparecen ya que ahí encuentran alimento, agua y escondites en rincones.
Aunque muchas personas asocian su aparición con falta de limpieza, los especialistas recomiendan que la prevención debe empezar antes de que suban las temperaturas, ya que aunque aparecen con menos frecuencia en meses fríos, siempre están presentes.
La primera barrera: la limpieza constante
Es importante mantener todo el año una limpieza regular de los ambientes de casa. Las migas, los restos de comida, la grasa y pequeños derrames son especiales para atraer cucarachas. En este sentido, es importante mantener la higiene en mesadas y pisos con frecuencia. Además, aparece un lugar que debemos recordar limpiar: atrás de la heladera y electrodomésticos, donde suelen acumularse residuos.
Sellar grietas y aberturas
Por otro lado, debemos prestar atención por los lugares donde ingresan cucarachas a casa. Los agujeros en paredes, pisos y alrededor de las cañerías se convierten en lugares importantes donde poner la atención. Se recomienda sellar cualquier grieta con silicona o masilla.
Cómo guardar los alimentos
El almacenamiento correcto de los alimentos es otro factor clave. Lo ideal es conservar productos secos, harinas, cereales y otros ingredientes en recipientes herméticos, para evitar que desprendan aromas que atraigan a las cucarachas. También es importante no dejar comida sobre la mesa o la mesada durante la noche, y limpiar de inmediato cualquier resto que quede después de comer.
Gestión de la basura y control de la humedad
Sacar la bolsa de basura todos los días y lavar el interior del tacho para eliminar restos de comida y líquidos es otra de las claves para evitar que las cucarachas se instalen en la cocina. A esto se suma el control de la humedad: además de alimento, estos insectos necesitan agua para sobrevivir, por lo que conviene reparar pérdidas de canillas o cañerías y evitar que queden charcos o recipientes con agua estancada.
Siguiendo estas recomendaciones de forma constante, es posible mantener el hogar libre de cucarachas durante la primavera y el verano sin necesidad de recurrir a la fumigación.