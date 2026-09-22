Época de cucarachas: tips de limpieza para mantenerlas alejadas

Ante la llegada de la primavera y las altas temperaturas, las cucarachas se vuelven una presencia indeseada en la casa, especialmente en la cocina y el baño.

Con la llegada de la primavera y los días de calor, aparecen algunos intrusos indeseados en casa: las cucarachas. La cocina y el baño suelen ser el lugar donde más aparecen ya que ahí encuentran alimento, agua y escondites en rincones.

Aunque muchas personas asocian su aparición con falta de limpieza, los especialistas recomiendan que la prevención debe empezar antes de que suban las temperaturas, ya que aunque aparecen con menos frecuencia en meses fríos, siempre están presentes.

La primera barrera: la limpieza constante Es importante mantener todo el año una limpieza regular de los ambientes de casa. Las migas, los restos de comida, la grasa y pequeños derrames son especiales para atraer cucarachas. En este sentido, es importante mantener la higiene en mesadas y pisos con frecuencia. Además, aparece un lugar que debemos recordar limpiar: atrás de la heladera y electrodomésticos, donde suelen acumularse residuos.

Cómo alejar a las cucarachas de casa. Shutterstock Sellar grietas y aberturas Por otro lado, debemos prestar atención por los lugares donde ingresan cucarachas a casa. Los agujeros en paredes, pisos y alrededor de las cañerías se convierten en lugares importantes donde poner la atención. Se recomienda sellar cualquier grieta con silicona o masilla.

Cómo guardar los alimentos El almacenamiento correcto de los alimentos es otro factor clave. Lo ideal es conservar productos secos, harinas, cereales y otros ingredientes en recipientes herméticos, para evitar que desprendan aromas que atraigan a las cucarachas. También es importante no dejar comida sobre la mesa o la mesada durante la noche, y limpiar de inmediato cualquier resto que quede después de comer.