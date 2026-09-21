Aleja cucarachas, moscas y mosquitos con rociadores caseros

El truco definitivo para ahuyentar cucarachas, moscas y mosquitos de tu casa. Prepara estos atomizadores naturales y mantén tu hogar limpio.

Las cucarachas, moscas y mosquitos no dan tregua en casa con el calor. Aparecen justo cuando todo parece impecable y resulta estresante lidiar con ellas. Por suerte hay formas sencillas de frenarlas antes de que sea tarde.

Atomizadores caseros contra cucarachas, moscas y mosquitos Las cucarachas suelen buscar rincones oscuros y restos de comida. Un atomizador efectivo tiene vinagre blanco, un poco de bórax y bicarbonato de sodio. Esta mezcla ayuda a limpiar las superficies y genera un ambiente bastante hostil para estos insectos.

Aplica la preparación debajo de la cocina y detrás de la heladera. Son las zonas donde más suelen esconderse durante la noche. Recuerda manipular el bórax con cuidado y mantenerlo lejos de niños pequeños o mascotas.

Adiós a las cucarachas. Istockphoto Los mosquitos prefieren los ambientes húmedos y suelen molestar cuando cae la tarde. Para espantarlos solo necesitas mezclar agua con unas gotas de aceite esencial de citronela y aceite de limoncillo.

Rocía esta solución cerca de las ventanas y puertas de entrada para crear una barrera. También puedes aplicar un poco en las cortinas para que el aroma se mantenga. Es una alternativa fresca que evita el uso de químicos fuertes en el aire.