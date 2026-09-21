Morgan Freeman: "Una vez que crees que ya lo sabes todo, deberías..."

Morgan Freeman dejó una reflexión sobre la importancia de seguir aprendiendo sin importar la edad ni todo lo que una persona haya conseguido.

Morgan Freeman habló sobre la importancia de conservar la curiosidad y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.

La extensa carrera de Morgan Freeman podría hacer pensar que, después de décadas frente a las cámaras y algunos de los papeles más reconocidos de Hollywood, quedaban pocas cosas por aprender. Sin embargo, el actor expresó justamente la idea contraria cuando habló sobre la necesidad de mantenerse curioso durante toda la vida.

La reflexión apareció durante una entrevista realizada en el National Film Theatre de Londres en 2000. Al preguntarle si todavía intentaba descubrir cosas nuevas, Morgan Freeman respondió que siempre estaba probando y aprendiendo, antes de dejar una frase contundente: "Una vez que crees que ya lo sabes todo, deberías acostarte".

La frase de Morgan Freeman sobre nunca dejar de aprender Detrás de esas palabras aparece una idea sencilla: acumular experiencia no significa haber llegado al final del aprendizaje. Incluso después de alcanzar reconocimiento profesional o dominar una actividad, siempre quedan conocimientos, habilidades y perspectivas que pueden modificar la manera de entender el mundo.

La frase de Morgan Freeman surgió durante una entrevista realizada en Londres en el año 2000. En aquella conversación, Morgan Freeman llevó el pensamiento todavía más lejos al señalar que, mientras exista algo nuevo por aprender, también existe una razón para seguir avanzando. La frase adquiere otra dimensión al observar una carrera que se extendió durante décadas y atravesó teatro, televisión y cine.

La reflexión también puede trasladarse fuera del ámbito profesional. Aprender no necesariamente significa comenzar una carrera, estudiar durante años o dominar una disciplina compleja. Puede aparecer en una habilidad cotidiana, un libro, un viaje, una conversación o simplemente en la decisión de cambiar una opinión después de conocer algo nuevo.